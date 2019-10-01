Родитель, прочти: Как научить ребенка правильно переходить дорогу?

С утра по тротуарам на улице любой идут ребята парами, цепочкою, гурьбой… Это строка из стихотворения «Дорога в школу». А теперь проза жизни: не на всякой улице есть тротуары, поэтому где-то идут по грунтовой обочине, а то и вовсе — по проезжей части. Пресловутый путь к знаниям из источника позитивного поэтического вдохновения превращается в экстремальный квест, алгоритм которого не в состоянии просчитать никто из участников движения.

Справедливости ради заметим, что любая дорога — зона риска по определению. В зависимости от того, где именно она пролегает, риски варьируются. Но никакая, самая современная и технологичная дорожная инфраструктура, не гарантирует нашим детям абсолютную безопасность. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, предотвращение гибели детей на дорогах — задача комплексная. В ее решении задействованы все — от президента и первых лиц государства до школьных учителей и родителей. И то, что учителя и родители упомянуты последними, отнюдь не умаляет их роли в этом процессе. Напротив — воспитание ответственных участников дорожного движения — пешеходов и будущих водителей должно начинаться с первых лет жизни, буквально с рождения. Об этом говорил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Характеризуя ситуацию в текущем году, он отметил, что с начала 2019 года в России произошло 5 057 ДТП с участием детей-пешеходов в возрасте до 16 лет. Согласно официальной статистике, 3 369 детей попали в эти ДТП по собственной неосторожности. «По собственной неосторожности» вовсе не означает «по своей вине». Понятие «вина ребенка» несостоятельно и неправомерно. Виноваты всегда взрослые — те, что недоучили, недосмотрели.

Делай, как я!

Дети учатся, глядя на родителей. Подражательный рефлекс проявляется раньше, чем когнитивные способности. А у большинства инстинкт самосохранения лет до 20-ти вообще не работает. Так что, если вы часами твердите ребенку о том, как важно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, а сами то и дело перебегаете дорогу в неположенном месте, не стоит питать иллюзий относительно результата. Шансы на то, что ваш ребенок не попадет в печальную статистику, значительно возрастают, если вы никогда не ленитесь дойти до «зебры», всегда ждете разрешающего сигнала светофора, на переходе смотрите по сторонам, а не в экран смартфона. Ну, и, конечно, вслух комментируете свои действия ребенку. Важно, чтобы ребенок осознавал, что именно происходит, понимал смысл действий, а не просто бездумно следовал за взрослым. Так вырабатывается навык.

Сдать на «пять»

Сила личного примера не отменяет силу знаний. Ребенок должен знать теорию, то есть правила дорожного движения в том объеме, который отвечает его жизненным потребностям. Полностью полагаться в этом вопросе на образовательные организации — безосновательный оптимизм, который специалисты не разделяют.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре сетует на то, что методик преподавания БДД много, а системы нет, и количество часов, которое отводится этой теме в рамках образовательного процесса минимально… «Часто бывает, приходишь на показательные уроки, педагог начинает учить переходить дорогу. И видно, что даже в голове педагога нет понимания того, что, если загорелся зеленый, это не значит, что дети могут идти. Это значит, что есть разрешающий сигнал светофора. Но ребенок должен еще убедиться в своей безопасности».

Да, сейчас ситуация с преподаванием БДД мало-помалу исправляется, но роль домашнего обучения по этой дисциплине пока высока. Поэтому имеет смысл поискать хорошие книги и внятные толковые пособия. Дело это не такое простое, как кажется. Хотя бы потому, что издатели и редакторы подобной литературы, увы, не всегда компетентны. Иллюстрированные яркими картинками призывы «жизни и здоровья ради обходи автобус сзади», «а трамвайчик обходи, огибая спереди» скорее доведут дитя до беды, чем помогут. Ну, да, когда-то нас так учили. Но организация дорожного движения меняется, меняются и правила безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции очень просят: не обходите автобус ни спереди, ни сзади — дождитесь, когда он уедет! Но все ли родители знают об этом? Нет! Отсюда вывод — прежде чем рассказывать ребенку о правилах поведения на дорогах, убедитесь, что сами знаете эти правила. А уж в каком формате вы будете доносить жизненно-важные знания — читать вслух, рисовать или разыгрывать сценки — решать вам.

Мелочи жизни

Впрочем, мелочей в жизни не бывает. Взять, к примеру, умный браслет. Эта штука поможет вашему ребенку ориентироваться по сторонам — ведь многие дети довольно долго путают «право» и «лево».

Или световозвращатели. Детская одежда и рюкзаки обязательно должны иметь световозвращающие элементы. Если они не предусмотрены в «штатной комплектации», нужно нашить их самостоятельно. Только запомните несколько простых правил:

Во-первых, световозвращающие элементы должны быть на уровне глаз водителя.

Во-вторых, занимать по площади не менее 25 кв. сантиметров.

В-третьих, лучше всего размещать их на подвижных частях тела: на голове, то есть на шапке или капюшоне, на запястьях, голенях и щиколотках и с правой стороны — на встречу движению автомобиля.

Смело нашивайте побольше желтых световозвращателей — они лучше видны в свете фар. В темное время суток эти элементы позволяют заметить пешехода на расстоянии 150-170 метров, за которые машина успеет затормозить до полной остановки даже в дождь или гололед.

Проложены маршруты…

С началом учебного года повышаются риски детского дорожно-транспортного травматизма. Именно поэтому во многих школах уже не первый год детям дают задание: составить индивидуальный маршрут в школу и обратно домой. Одни родители воспринимают это как тягостную обязанность: опять что-то клеить, вырезать, рисовать… Другие видят в этом повод продемонстрировать креативность сознания и мастеровитые руки. Не правы и те, и другие. Потому что составление маршрута в школу — это не прихоть педагога-затейника, и не конкурс талантливых родителей, это залог безопасности вашего ребенка. Отнеситесь соответственно. Проделайте эту работу вместе с детьми. Вместе несколько раз пройдите тем маршрутом, каким обычно пользуется ваш ребенок. Попробуйте спланировать выходы под обычное школьное расписание, чтобы лучше понимать интенсивность движения на дороге в эти часы. Если ребенок ездит в школу на самокате или велосипеде — берите их с собой.

Не исключено, что в процессе рекогносцировки местности вы обратите внимание на то, что прежде просто не замечали. Например, что из трех пешеходных переходов на вашем пути следования светофором оборудован только один, а рядом с переходом паркуется множество машин. Любых потенциальных опасностей лучше избегать. Пусть на дорогу потребуется больше времени, но она будет пролегать по широким хорошо освещенным тротуарам, через регулируемые переходы. Не получается — сделайте так, чтобы ребенок на этих участках был максимально сосредоточен на том, что делает он сам и окружающие. Объясните ему ваши требования и убедитесь, что ребенок им следует.

Конечно, до определенного возраста детям в принципе сложно удерживать внимание. С этим ничего не поделаешь — возрастные особенности психики! Но кое-что вы в состоянии предпринять, а именно — довести до автоматизма привычку по дороге в школу и обратно убирать в карманы смартфоны, снимать наушники, а на переходах и капюшоны, закрывающие обзор.

Еще одна зона особого внимания — двор родного дома. Как раз на подъезде к дому и случается большинство аварий. Водитель уже расслаблен и не ожидает подвоха. Мысленно он уже припарковался, запер автомобиль, зашел домой, переобулся в тапочки и сел к телевизору. Пешеходов это тоже касается — концентрация снижается, голова уже не крутится по сторонам так интенсивно, выискивая опасность. Ребенок должен знать, что сохранять бдительность надо и во дворах: там точно также ездят машины, пусть и с меньшей скоростью.

Повторите маршрут несколько раз. При этом ведущим должен выступать сам ребенок. Пусть он самостоятельно следит за сигналом светофора, оценивает безопасность выхода на пешеходный переход, переходит дорогу.

Для закрепления знаний вместе нарисуйте карту. Абсолютное большинство детей — визуалы, так что рисование обязательно поможет зафиксировать маршрут в памяти. Собственно, в этом и состоит смысл задания.

Транспортный вопрос

Иногда удаленность школы предполагает использование общественного транспорта. Убедитесь, что ваш ребенок точно знает все возможные маршруты (иногда до образовательной организации есть несколько автобусов и троллейбусов), на каких остановках он садится и выходит. Не дожидаясь повода, проиграйте с ним ситуацию «если что-то пошло не так». Ну, например, транспорт сломался, билет не сработал, злой кондуктор из автобуса высадил, или за одноклассником приехали родители на машине и предложили подвезти. Договоритесь, что обо всех внештатных ситуациях он тут же сообщает вам. Конечно, находчивость и самостоятельность — качества достойные, но у многих взрослых добавилось седых волос, когда вместо обычных 15 минут между выходом из школы и звонком в дверь ожидание затягивалось на больший период «Мам, пап, я решил дойти пешком!» Решил — согласуй!

Велели паспорт показать

Разработка маршрута в школу — мероприятие, направленное скорее на отработку навыков безопасного движения. Как таковая схема движения уже содержится в паспорте дорожной безопасности — обязательном для всякой образовательной организации документе. Документ этот проходит согласование с органами местного самоуправления и территориальным подразделением Госавтоинспекции. А значит, ему вполне можно доверять и собственный маршрут строить на основе представленной в нем информации.

Учат в школе

Каждый год учителя начинают встречи со своими подопечными с того, что напоминают им о правилах дорожного движения. В зависимости от возраста обучающихся используются разные форматы. Очень часто эти занятия проводят сотрудники Госавтоинспекции. Инспектор по особым поручениям отдела пропаганды и безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Ольга Позднякова рассказывает: «В подразделениях Госавтоинспекции есть сотрудники по пропаганде безопасности дорожного движения. Одно из направлений их деятельности — профилактика детского травматизма и просвещения детей в вопросах безопасного поведения на дорогах. Они приходят в школу, проводят тематические занятия, организуют конкурсы, викторины. Но, надо понимать, что инспекторы не преподают, а именно просвещают: информируют, рассказывают детям об основах безопасности, разъясняют правила дорожного движения». Преподают все-таки педагоги. О проблемах этого процесса мы уже говорили в начале. Разумеется, любой родитель хотел бы знать, что делается для исправления сложившейся ситуации

Лаборатория безопасности

Проект под таким названием стартовал в 2017 году. По итогам поручения президента на Госсовете было принято решение создать программу, в рамках которой в субъектах РФ должны появиться центры по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма, оснащенные мобильными автогородками. Организаторами выступили Госавтоинспекция МВД

России совместно с РСА при участии и поддержке министерств просвещения и транспорта РФ и экспертного центра «Движение без опасности». На сегодняшний день такие центры открыты в 39-ти регионах России.

«Это попытка систематизировать обучение основам БДД, вооружить педагогов необходимым инструментарием, сделать образовательный процесс живым, интересным и максимально результативным», — говорит Наталья Агре. Все они оснащены уникальными мобильными автогородками «Лаборатория безопасности», оборудованными так, чтобы проводить не только теоретические, но и практические занятия. Есть весь необходимый инструментарий, методическое обеспечение. Автогородки могут выезжать в любые, самые отдаленные уголки региона. Графики выездов составляются с учетом статистики и заявок от образовательных организаций.

Проблема безопасности детей возведена в статус национального приоритета. В рамках этого реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения», которым предусмотрены мероприятия по совершенствованию обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Кроме того, для ее решения требуются солидарные усилия огромного числа взрослых. Равнодушных быть не должно, никто не должен оставаться в стороне. Это еще наши предки знали: чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня. При современных масштабах вопроса — целая страна!

Источник: Российская Газета