01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Фекальный потоп: До пола заполнили стоки в подвалах затопленных домов. Мэр Бердска выехал на место ЧС

16:04 01.10.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
3 1

Коммунальщики пытаются переключить стоки на резервную нитку. Но нечистоты все еще хлещут потоком. Очевидно, придется отключать главную насосную станцию города.

Фекальный потоп: До пола заполнили стоки в подвалах затопленных домов. Мэр Бердска выехал на место ЧС
Коллектор прорвало утром 1 октября

Мэр Бердска Евгений Шсетернин и его заместитель по строительству и городскому хозяйству города Владимир Захаров прибыли на место прорыва пробитого канализационного коллектора в Речкуновской зоне отдыха в районе дома № 21 по ул. Железнодорожной. По информации «Курьер. Среда. Бердск», фекальные стоки уже затопили подвалы жилых домов и поднялись до уровня пола.

Напомним, сегодня, 1 октября, на магистральном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм в ходе производства работ подрядной организации МКУ «УКС» Бердска при строительстве водовода для переключения потребителей на централизованное водоснабжение произошла авария.
Стоит отметить, что поврежденный участок — это нитка основного городского коллектора проходящего под Бердским заливом. Под ним под напором прокачивают практически все канализационные стоки Бердска в строну самотечного участка коллектора, идущего на очистительную станцию Новосибирского водоканала.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил, что под зону затопления попали несколько домов.

— Эта ситуация на контроле везде, где только можно. Мы пытаемся локализовать аварию. Максимально отвести стоки от жилых домов и переключиться на другую нитку коллектора. Разрабатываются технические решения по ликвидации аварии. Ели сейчас не получится переключиться на другую нитку, то придется отключать главную насосную станцию. Бердск будет с водой и стоками, но проблемы возникнут в другом. Пока мы не планируем отключать ресурсы. В течение двух-трех часов будет все понятно. Коллектор длиной 2 километра, объемом 2000 кубов. Смотрим как выходит все, — прокомментировал Александр Алексеевич.

Чуть ранее директор КБУ Бердска Владимир Воспанчук сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что все силы комбината брошены на ликвидацию фекальной аварии.
— Сейчас делаем переключение, сбрасываем давление. Через часа два узнаем, удалось ли переключить стоки. До ночи будет сброс стоков осуществляться естественным образом, самотечкой. Только после этого раскопки будем вести и смотреть, что делать, — прокомментировал Воспанчук.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какого масштаба ЧС?

Аноним, 01 октября 2019 16:56
Если сброс достигнет Бердского залива, то ЧС будет со статусом "федеральное", т.к. оно затронет водозаборы нескольких областей.
Товарищи Умные руководители, приготовьте, на всяких случай, боновые заграждения для фекальных вод.
zizou, 01 октября 2019 17:01
при строительстве водовода для переключения потребителей на централизованное водоснабжение произошла авария... поврежденный участок — это нитка основного городского коллектора
=========================================
Сделать хотел грозу,
А получил - козу.
Розовую козу...

думаю, что главное, что все эти "работяги" -- патриоты!
Головачь Лена, 01 октября 2019 17:11
МО_ЛОД_ЦЫ, так держать, продолжайте в том же духе..... Шестернин запомнится как МЭР повелитель фекальных стоков... УКС еще те ребята...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
17:30 01-10-2019
Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
БердскПроверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
17:15 01-10-2019
Проверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
БердскПеревели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
17:13 01-10-2019
Перевели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
БердскУбивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска 2
17:00 01-10-2019
Убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
16:52 01-10-2019
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска
16:45 01-10-2019
Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска
Работа в Бердске
16:37 01-10-2019
Работа в Бердске
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
16:32 01-10-2019
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
Чем пахнут болезни?
16:32 01-10-2019
Чем пахнут болезни?
РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске
16:30 01-10-2019
РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске