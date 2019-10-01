Фекальный потоп: До пола заполнили стоки в подвалах затопленных домов. Мэр Бердска выехал на место ЧС

Коллектор прорвало утром 1 октября

Мэр Бердска Евгений Шсетернин и его заместитель по строительству и городскому хозяйству города Владимир Захаров прибыли на место прорыва пробитого канализационного коллектора в Речкуновской зоне отдыха в районе дома № 21 по ул. Железнодорожной. По информации «Курьер. Среда. Бердск», фекальные стоки уже затопили подвалы жилых домов и поднялись до уровня пола.

Напомним, сегодня, 1 октября, на магистральном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм в ходе производства работ подрядной организации МКУ «УКС» Бердска при строительстве водовода для переключения потребителей на централизованное водоснабжение произошла авария.

Стоит отметить, что поврежденный участок — это нитка основного городского коллектора проходящего под Бердским заливом. Под ним под напором прокачивают практически все канализационные стоки Бердска в строну самотечного участка коллектора, идущего на очистительную станцию Новосибирского водоканала.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил, что под зону затопления попали несколько домов.

— Эта ситуация на контроле везде, где только можно. Мы пытаемся локализовать аварию. Максимально отвести стоки от жилых домов и переключиться на другую нитку коллектора. Разрабатываются технические решения по ликвидации аварии. Ели сейчас не получится переключиться на другую нитку, то придется отключать главную насосную станцию. Бердск будет с водой и стоками, но проблемы возникнут в другом. Пока мы не планируем отключать ресурсы. В течение двух-трех часов будет все понятно. Коллектор длиной 2 километра, объемом 2000 кубов. Смотрим как выходит все, — прокомментировал Александр Алексеевич.

Чуть ранее директор КБУ Бердска Владимир Воспанчук сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что все силы комбината брошены на ликвидацию фекальной аварии.

— Сейчас делаем переключение, сбрасываем давление. Через часа два узнаем, удалось ли переключить стоки. До ночи будет сброс стоков осуществляться естественным образом, самотечкой. Только после этого раскопки будем вести и смотреть, что делать, — прокомментировал Воспанчук.