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Недвижимость / Общество

Ипотечные ставки в Сбербанке снизились с 1 октября

16:09 01.10.2019 Фото: pixabay.com
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Снижение ставок будет на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Ипотечные ставки в Сбербанке снизились с 1 октября

Снижение ставок по ипотеке от Сбербанка

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — говорится в заявлении.

При этом клиентам других банков доступно рефинансирование по ставке от 9,5%.
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта «Военная ипотека» и «Программы государственной поддержки для семей с детьми»), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Кроме того, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участников акции «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик», а ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка опустится до 7,3%.
В августе Сбербанк уже понижал ставки по основной линейке ипотечных продуктов: купить квартиру в новостройке можно было по ставке от 7,6% годовых, а на вторичном рынке — от 9,1%.
В послании Федеральному собранию в феврале Владимир Путин поручил правительству и ЦБ добиться снижения ставок по ипотеке до девяти процентов, а затем до восьми процентов и ниже, а также установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы и компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.
Источник: РИА Новости
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