Взятки полковнику ФСБ Кириллу Черкалину приносили на Лубянку

Он официально заработал за годы службы чуть более 17,5 млн руб., но его имущество оценили в 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными.

Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке

Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами.

Как стало известно “Ъ”, начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу. Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади. Предполагаемого взяткодателя хотели арестовать за махинации, но потом сделали свидетелем обвинения.

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, по одному из инкриминируемых полковнику Черкалину эпизодов взяткодателем (ч. 5 ст. 291 УК) проходит экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) между ним и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

Следует отметить, что Кирилл Черкалин в органах госбезопасности служил с 1998 года, а на свою последнюю должность — начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ был назначен в 2011 году. В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.

В 2005 году в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом Горбатовым, работавшим в управлении «К». Впрочем, уже через год полковник Горбатов (служил в ФСБ с 1993 года) был переведен в аппарат чекистов, которых прикомандировывали к различным государственным организациям и службам, так называемым объектам. В одном из них, администрации президента России, полковник Горбатов, продолжая служить в органах, возглавил контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Полковники Черкалин и Горбатов, установило следствие, после этого практически не виделись, лишь иногда обмениваясь сообщениями по электронным мессенджерам или звонками.

Осенью 2013 года, по данным ГРОВД СКР, полковник Горбатов познакомился с Арно Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением вип-клиентов в КБ «Транспортный». Дело в том, что совладелец банка Александр Мазанов незадолго до этого назначил господина Ходжояна своим советником, который должен был решать вопросы с правоохранительными и контролирующими органами. Михаил Горбатов сообщил представителю банка, что он сам на роль «крыши» не годится, но знает многих крупных чиновников в ФСБ и МВД, которые ему помогут.

Через несколько дней, по данным следствия, полковник Горбатов, встретившись с начальником 2-го отдела управления «К» Черкалиным, договорился, что тот будет помогать «Транспортному» за вознаграждение. Банкир Мазанов предлагал платить чекисту за конкретную работу или действия, но полковник Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» КБ «Транспортный».

Выплаты, которые, по данным следствия, в итоге был вынужден лично одобрить Александр Мазанов, выделив на это средства, осуществлялись с ноября 2013-го по февраль 2015 года.

Очевидно, имея определенный процент (в уголовном деле этот момент не уточняется), полковник Горбатов получал деньги от господина Ходжояна, которые отвозил Кириллу Черкалину.

Как установило следствие, передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ (Лубянская площадь, 2). Всего таким образом борцу с коррупцией в кредитно-финансовой сфере было выплачено $750 тыс. Однако, когда услуги полковника Черкалина действительно понадобились банку, тот потребовал премию.

С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ «Транспортный», составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи с этим банку были даны рекомендации об увеличении резерва на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб. У господина Мазанова этой суммы не было, поэтому он через посредников попросил полковника Черкалина решить вопрос с ее уменьшением, так как в противном случае деятельность банка могла быть парализована. Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, уменьшила сумму до 522 млн руб.

Кстати, незадолго до этого по рекомендации полковника Черкалина, переданной через посредников, КБ «Транспортный» сменил место регистрации и офис, чтобы перейти из 1-го отделения ГУ ЦБ по ЦФО во 2-е, так как руководителем последнего, отмечается в деле, являлось «доверенное лицо» чекиста. За спасение 778 млн, а возможно, и банка полковнику Черкалину, по данным следствия, заплатили $100 тыс. «премиальных» у центрального здания ФСБ. Таким образом, согласно предъявленному полковнику обвинению, он только от «Транспортного» получил взятку на общую сумму $850 тыс., или 52 млн руб. по курсу ЦБ.

Признав свою вину, полковник Черкалин рассказал следствию о еще нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты.

Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Генпрокуратура, напомним, собирается обратить в доход государства имущество Кирилла Черкалина, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., оцениваемое в 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными. Следует отметить, что большая часть средств находилась в квартире, приобретенной специально для их хранения. Известно, что так же поступал полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого конфисковали активы почти на 9 млрд руб.

Михаил Горбатов, давший показания на полковника Черкалина в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, сейчас по приговору 235-го гарнизонного военного суда (подробно об этом “Ъ” рассказывал 29 июля этого года) отбывает четыре с половиной года заключения. Срок он получил за несколько махинаций в отношении владельца столичного ломбарда, которому за крупное вознаграждение обещал непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятых часов престижных швейцарских марок. По тому же делу пять лет условно получил господин Ходжоян. Что касается совладельца «Транспортного» Александра Мазанова, то следственный департамент МВД с апреля этого года несколько раз пытался заочно арестовать его в Тверском райсуде за мошенничество. Следствие считало, что господин Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм — ЦБ отозвал лицензию у «Транспортного», который остался должен кредиторам около 40 млрд руб. в 2015 году за высокорискованную политику и утрату собственного капитала. Однако, судя по базе данных Мосгорсуда, в августе арестное ходатайство было отозвано. Возможно, это было связано с тем, что экс-банкир попал под программу защиты свидетелей по делу, находящемуся в производстве СКР. В документах, которые обнародовались в судах по делу Кирилла Черкалина, взяткодатель назывался неким Назаровым. В розыске, как следует из ответа МВД на запрос “Ъ”, Александр Мазанов не значится.

Источник: Ъ