Незавершенка: более 71 тыс. недостроенных объектов в России

Согласно проведенной инвентаризации, до строек не доведено 5,3 трлн рублей. Ежегодно не сдаются вовремя десятки объектов.

Счетная палата насчитала в России более 71 тыс. недостроенных объектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным назвал колоссальным объем незавершенного строительства в стране.

«Объем так называемой «незавершенки» в масштабах страны колоссальный. Я сам когда езжу по регионам, очень часто вижу, как это выглядит. По сути, с советских времен тянется или относительно недавно возникло», — сказал Медведев.

Он отметил, что в этой связи важно проводить инвентаризацию таких объектов.

«Хорошо, что вы вместе с коллегами из федеральных министерств и других структур эту работу ведете», — сказал Медведев.

В свою очередь Кудрин отметил, что ежегодно не сдаются вовремя десятки объектов.

«Правительство и Счетная палата совместно провели инвентаризацию объектов незавершенного строительства. Сумма, которая на сегодняшний день общая по открытым и закрытым статьям, составляет 5,3 трлн (рублей — ИФ) ресурсов, которые касаются незавершенных объектов», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин рассказал, что всего на сегодняшний день насчитывается 71,3 тыс. недостроенных объектов. По словам главы СП, инвентаризация таких объектов идет медленными темпами.

«Недостаточно отражаются итоги такой инвентаризации», — сказал Кудрин.

Он предложил более строго определить законодательно понятие «объект незавершенного строительства» и вести учет таких зданий.

В июле текущего года СП сообщала, что на территории России выявлено около 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС).

«К началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства)», — сообщали в СП.

Отмечалось, что на государственные стройки, которые были приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), направлено 260 млрд рублей.

К ведению региональных властей тогда относилось 58 тыс. незаконченных строек, которые в стоимостном выражении составляют 2,9 трлн рублей. Рекордсменами по ОНС здесь являются Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (79,73 и 70,2 млрд рублей соответственно).

Объем вложений в неоконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств с учетом текущего строительства составлял 1,157 трлн рублей. Здесь более 103,5 млрд рублей приходится на ОНС Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 млрд рублей — на объекты Минкультуры.

Источник: Интерфакс