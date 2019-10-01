01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль

17:30 01.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Ранее Владислав Жуковский заявил, что власти РФ якобы думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
Песков: вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста не стоит в повестке Кремля
Сюжет: Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль

Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает КремльДо 15 тысяч рублей вырастет пенсия в России в будущем годуЕщё 44 новостей

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского о том, что власти якобы обсуждают эту тему.
Вопроса дальнейшего повышения в России пенсионного возраста нет в повестке Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского о том, что в власти РФ якобы обсуждают эту тему.

«У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — сказал представитель Кремля, предложив дальнейшие вопросы направлять авторам подобных заявлений.

Ранее Жуковский в одном из интервью заявил, что власти РФ якобы думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
17:30 01-10-2019
Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
БердскПроверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
17:15 01-10-2019
Проверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
БердскПеревели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
17:13 01-10-2019
Перевели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
БердскУбивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска 2
17:00 01-10-2019
Убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
16:52 01-10-2019
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска
16:45 01-10-2019
Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска
Работа в Бердске
16:37 01-10-2019
Работа в Бердске
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
16:32 01-10-2019
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
Чем пахнут болезни?
16:32 01-10-2019
Чем пахнут болезни?
РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске
16:30 01-10-2019
РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске