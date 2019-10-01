Сын погибшего директора швейной фабрики «Бердчанка» судится за землю с новыми собственниками

Дмитрий Степанов утверждает в иске, что законно купил земельный участок под фабрикой, но ответчики не желают расставаться с территорией под зданиями, которые они сдают в аренду.

Швейная фабрика «Бердчанка» больше не существует

Швейная фабрика «Бердчанка» из Бердска снова попала в судебные разбирательства. На этот раз с ее нынешними владельцами судится сын погибшего директора и собственника Дмитрий Степанов.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердского городском суде, 25 сентября судья Ольга Зюкова на предварительных слушаниях назначила дату начала рассмотрения дела по существу — 25 ноября. По словам помощника председателя горсуда Натальи Сафроновой, Дмитрий Степанов подал иск в отношении АО «Бердчанка» еще в мае 2019 года, и спор касается имущественных отношений.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что речь идет земле. Точнее, земельном участке, на котором располагаются здания бывшей швейной фабрики, одного из старейших бердских предприятий. Истец изложил в иске свои требования — вернуть землю, которую он купил.

В августе 2019-го в деле появились «третьи лица» — ООО «Городской правой центр» и областное управление Росреестра. Ответчики. В свою очередь, настаивают, что Степанов купил участок незаконно и отдавать не хотят. Поэтому и возник иск, чтобы суд решил, кто прав.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», сейчас «Бердчанка» не работает как швейная фабрика. Новые владельцы сдают площади нескольким арендаторам. Между ними уже возникали конфликты, приходилось вмешиваться полиции. В 2016 году швейную фабрику начали банкротить. В арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о банкротстве владельца и гендиректора «Бердчанки» Константина Гука. Заявление подало новосибирское ООО «Юридическая практика». Сумма требований — 8,43 млн рублей.

Швейная фабрика «Бердчанка» основана в 1940 году в Бердске. Она была одним из крупных производителей детской одежды за Уралом. До Константина Гука владельцем и генеральным директором предприятия был Владимир Степанов. В 2014 году он покончил с собой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В том же году ОАО «Бердчанка» было реорганизовано в одноименное АО. По данным «СПАРК-Интерфакс», на момент смерти Степанов владел 61,5% акций. С конца 2015 года производство на фабрике остановлено. Заявление о признании предприятия банкротом было подано банком «Левобережный» из-за просроченной задолженности в 5,7 млн руб.

В середине 2016 года на фабрике было введено наблюдение, а к делу о банкротстве присоединилось ООО «Юридическая практика» с требованиями 1,73 млн руб. Также была произведена замена кредитора. По данным картотеки, в реестр требований кредиторов включены требования двух кредиторов: ООО «Юридическая практика» на сумму 7,8 млн рублей и налоговой службы на сумму 3,83 млн рублей.

справка

Директор швейной фабрики «Бердчанка» Владимир Степанов погиб 1 сентября 2014 года. Медики нашли тело на его даче в садовом обществе «Швейник», что в районе городского кладбища. По некоторым сведениям, у Владимира Тимофеевича в последнее время были финансовые проблемы и сложности в бизнесе. Погибшему было 56 лет. Владимир Степанов несколько лет руководил бердским отделением партии «Единая Россия». С 1990-х годов бердская швейная фабрика «Бердчанка» принадлежит Владимиру Степанову.

ОАО «Бердчанка» было основано в 1940 году. Фабрика «Бердчанка» — один из ведущих производителей детской одежды за Уралом, изготавливающий широкий ассортимент детской верхней одежды: куртки, комбинезоны, полукомбинезоны, утепленные комплекты, одежду для школы различных стилей и фасонов. По информации официального сайта фабрики, с 1999 года там выпускается коллекция спортивной одежды, с 2001 года освоена новая линия по производству трикотажных изделий: бельевого и спортивного трикотажа. Для своих покупателей ОАО «Бердчанка» известна под торговой маркой ЗАО «LISKI».