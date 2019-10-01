Чем пахнут болезни?

Ученые выяснили, что у каждой болезни есть свой запах

О запахе различных болезней рассказала группа ученых из университета Манчестера. Они провели ряд экспериментов, которые показали, что у каждого заболевания свой химический состав, который отражается на организме.



Например, у болезни Паркиносна, по словам ученых, запах мускуса, который может появиться из-за накопления различных бактерий в сочетании с грибками. Обычно они скапливаются в кожном сале. При болезни Паркинсона этот запах приобретает особенную едкость.

При болезни Альцгеймера, отмечают врачи, запахи могут возникнуть раньше, чем врачи выдадут диагноз. Запах болезни Альцгеймера напоминает запах ржаного хлеба. По словам врачей, запах этой болезни не такой резкий, как при болезни Паркинсона. Во время развития болезни Альцгеймера запаху свойственно усиливаться, а кожа больного приобретает устойчивый аромат дрожжей.

При развитии туберкулеза специалисты выделили сразу несколько запахов. Во время этого заболевания кожа приобретает запах гниющего сырого картона, а изо рта можно уловить запахи пива, который усиливается из-за прогрессирования заболевания.

Сахарный диабет пахнет, по мнению ученых, цитрусовыми или сладкими фруктами, такими, как апельсины, грейпфруты или ананасы. В течение суток эти запахи варьируются, и их интенсивность то увеличивается, то уменьшается. Это зависит от уровня глюкозы в крови.

Запах рака пока не совсем изучен учеными, так же, как и проявление самой болезни. На ранней стадии невозможно определить, чем пахнет человек. Но на первой или второй стадии этого заболевания появляется запах грибов или дрожжей – это зависит от того органа, где начало прогрессировать заболевание.

Источник: МедикФорум