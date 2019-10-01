01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Чем пахнут болезни?

16:32 01.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Запах болезни Альцгеймера напоминает запах ржаного хлеба. Сахарный диабет пахнет цитрусовыми. А чем пахнет рак?

Чем пахнут болезни?
Ученые выяснили, что у каждой болезни есть свой запах
Сюжет: Онкология
Чем пахнут болезни?

Чем пахнут болезни?Четыре центра амбулаторной онкологической помощи откроют в 2019 году в Новосибирской областиЕщё 70 новостей

О запахе различных болезней рассказала группа ученых из университета Манчестера. Они провели ряд экспериментов, которые показали, что у каждого заболевания свой химический состав, который отражается на организме.

Например, у болезни Паркиносна, по словам ученых, запах мускуса, который может появиться из-за накопления различных бактерий в сочетании с грибками. Обычно они скапливаются в кожном сале. При болезни Паркинсона этот запах приобретает особенную едкость.

При болезни Альцгеймера, отмечают врачи, запахи могут возникнуть раньше, чем врачи выдадут диагноз. Запах болезни Альцгеймера напоминает запах ржаного хлеба. По словам врачей, запах этой болезни не такой резкий, как при болезни Паркинсона. Во время развития болезни Альцгеймера запаху свойственно усиливаться, а кожа больного приобретает устойчивый аромат дрожжей.

При развитии туберкулеза специалисты выделили сразу несколько запахов. Во время этого заболевания кожа приобретает запах гниющего сырого картона, а изо рта можно уловить запахи пива, который усиливается из-за прогрессирования заболевания.

Сахарный диабет пахнет, по мнению ученых, цитрусовыми или сладкими фруктами, такими, как апельсины, грейпфруты или ананасы. В течение суток эти запахи варьируются, и их интенсивность то увеличивается, то уменьшается. Это зависит от уровня глюкозы в крови.

Запах рака пока не совсем изучен учеными, так же, как и проявление самой болезни. На ранней стадии невозможно определить, чем пахнет человек. Но на первой или второй стадии этого заболевания появляется запах грибов или дрожжей – это зависит от того органа, где начало прогрессировать заболевание.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Замечали ли вы специфические запахи, свойственные определенному заболеванию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
17:30 01-10-2019
Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
БердскПроверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
17:15 01-10-2019
Проверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
БердскПеревели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
17:13 01-10-2019
Перевели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
БердскУбивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска 2
17:00 01-10-2019
Убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
16:52 01-10-2019
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска
16:45 01-10-2019
Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска
Работа в Бердске
16:37 01-10-2019
Работа в Бердске
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
16:32 01-10-2019
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
Чем пахнут болезни?
16:32 01-10-2019
Чем пахнут болезни?
РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске
16:30 01-10-2019
РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске