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Общество / Стиль жизни

Иностранные туристы едут в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область

16:18 01.10.2019 Фото: pixabay.com
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Летом иностранцы стремились в Иркутскую область (она находится на четвертой строчке, а весной не вошла даже в топ-20), и в Бурятию, занявшую пятое место (в весенний рейтинг она также не попала).

Иностранные туристы едут в Москву, Санкт Петербург и Калининградскую область

Где предпочитают отдыхать иностранцы в России

Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область стали самыми популярными регионами РФ у иностранцев летом 2019 года, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.
Рейтинг российских регионов, которыми интересовались иностранные туристы летом 2019 года, составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов РФ в Maps.me с 1 июня по 31 августа 2019 года.
«Первые две строчки традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург (в рамках исследования они объединены с Московской и Ленинградской областями соответственно). Так же, как и год назад, летом иностранные туристы проявили повышенный интерес к Калининградской области – она замкнула топ-3, в то время как в весеннем рейтинге занимала лишь 13-е место», — говорится в сообщении.
Летом иностранцы стремились в Иркутскую область (она находится на четвертой строчке, а весной не вошла даже в топ-20), и в Бурятию, занявшую пятое место (в весенний рейтинг она также не попала).
Иностранцы также интересовались такими регионами, как Краснодарский край, Республика Адыгея и Татарстан, расположившиеся на шестой – восьмой строчках. На девятом месте оказался Красноярский край, на десятом – Владимирская область.
Также летом иностранцы интересовались такими регионами, как Смоленская область, Приморский край, Тверская, Ростовская, Новосибирская, Нижегородская области, Республики Тува и Башкирия, Челябинская и Псковская области.
Источник: РИА Новости
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