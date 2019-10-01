Иностранные туристы едут в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область

«Первые две строчки традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург (в рамках исследования они объединены с Московской и Ленинградской областями соответственно). Так же, как и год назад, летом иностранные туристы проявили повышенный интерес к Калининградской области – она замкнула топ-3, в то время как в весеннем рейтинге занимала лишь 13-е место», — говорится в сообщении.