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До 15 тысяч рублей вырастет пенсия в России в будущем году

16:07 01.10.2019 Фото: pixabay.com
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Свыше 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году.

До 15 тысяч рублей вырастет пенсия в России в будущем году
Свыше 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году
Сюжет: Пенсионная реформа
До 15 тысяч рублей вырастет пенсия в России в будущем году

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Порядка 31 млн неработающих российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года благодаря запланированной индексации на 6,6%, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда России.

Как говорится в сообщении ведомства, поступившем в агенство в понедельник, эта индексация «значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 До 15 тысяч рублей вырастет пенсия в России в будущем году ». «Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей», — отметили в Минтруде.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Эта индексация предварительно запланирована на уровне 7%, отмечают в Минтруде. «Повышение затронет почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий», — сообщили в ведомстве.

Ранее 13 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные — на 7%. Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тыс. рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отмечала вице-премьер.

Общее количество получателей пенсий, которых затронет индексация, не называлось.

Источник: Интерфакс

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