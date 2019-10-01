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Проверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске

17:15 01.10.2019, Марина Волкова Фото: википедия
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По каждому городской призывной комиссией будет принято решение. На срочную службу в осенний призыв по плану необходимо отправить 77 человек.

Проверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря

Сегодня, 1 октября в Бердске стартует осенняя призывная кампания. О планах ее реализации военный комиссар Бердска Андрей Копачёв отчитался вчера, 30 сентября, на совещании в мэрии Бердска:

— По плану необходимо отправить на срочную службу 77 человек. 494 человек будут вызваны на медицинское освидетельствование. По каждому городской призывной комиссией будет принято решение.

Стоит отметить, что в весеннюю призывную кампанию 2019 года на службу из Бердска отправились 70 призывников. Главный врач бердской ЦГБ Алла Дробинская отметила, что медицинское освидетельствование пройдет в плановом режиме.

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