Всего лишь 679,4 тысяч человек стоят на биржах труда в России

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 65 регионах. На 25 сентября количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,73 млн единиц.

На 25 сентября численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 679,4 тыс. человек

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

С 18 по 25 сентября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3 % и составила 679,43 тыс. человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 65 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Забайкальском, Красноярском краях, республиках Бурятия, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Хакасия, Архангельской, Вологодской, Псковской, Тверской областях.

В 13 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Калмыкия, Крым, Камчатском крае.

Не изменилась численность безработных в Хабаровском крае, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, Магаданской, Новгородской, Пензенской, Ульяновской областях.

По состоянию на 25 сентября 2019 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 98 231 человек. В том числе:

численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 18 850 человек;

численность работников, работавших неполное рабочее время, – 78 455 человек;

численность работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, – 926 человек.

По оперативным данным, на 25 сентября 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9 % от численности экономически активного населения.

По состоянию на 25 сентября 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,73 млн единиц.

Источник: rosmintrud.ru