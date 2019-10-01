Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска

Ход и результаты проверки по поручению Председателя Следственного комитета России взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дети жалуются на маленькие порции и плохое качество предоставляемой им еды

В ряде СМИ распространяется информация о некачественном питании воспитанников приюта для детей и подростков в Чановском районе Новосибирской области. В материалах журналисты упоминают, что дети жалуются на маленькие порции и плохое качество предоставляемой им еды. Также, по утверждению детей и подростков, заболевшие воспитанники приютов в выходные дни не обеспечены лекарствами в связи с тем, что болеутоляющие и жаропонижающие препараты хранятся в отдельном кабинете, к которому нет доступа в субботу и воскресенье.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области незамедлительно организована доследственная проверка. С целью выяснения всех обстоятельств, изложенных в средствах массовой информации, в социальное учреждение выехали руководство и сотрудники регионального следственного управления. В рамках проверки в обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц приюта и иных сотрудников, ответственных за надлежащее содержание детей в данном учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

Ход и результаты проверки по поручению Председателя Следственного комитета России взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: Следком