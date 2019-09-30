Мать продала педофилу изнасилование двух дочерей в автомобиле в Хакасии

Мужчина в присутствии матери совершил в отношении потерпевших преступления сексуального характера. Девочкам было 7 и 8 лет.

Согласно данным заключения комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя и 34-летней матери пострадавших детей. Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Кроме того, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней), сообщает сайт СК.

По данным следствия, обвиняемые познакомились в ноябре 2012 года и поддерживали интимные отношения. В период с ноября по декабрь 2012 года женщина познакомила мужчину со своими дочерьми 7 и 8 лет, у которого возник преступный умысел на совершение преступлений против половой неприкосновенности в отношении девочек.

Реализуя задуманное, обвиняемый сообщил матери детей о планируемых им преступлениях и предложил принять участие в их совершении, пообещав денежное вознаграждение, на что женщина ответила согласием, тем самым, вступив с мужчиной в преступный сговор.

В результате совместных и согласованных действий в период с ноября по декабрь 2012 года обвиняемые путем уговоров, воспользовавшись беспомощным состоянием детей в силу их малолетнего возраста, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, находясь на территории города Саяногорска, пригласили детей в автомобиль, где мужчина в присутствии матери совершил в отношении потерпевших преступления сексуального характера, тем самым нарушив нормальное физиологическое, психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетних.

Кроме того, в июне 2017 года обвиняемый, используя социальную сеть «ВКонтакте», познакомился с 14-летней жительницей города Саяногорска, после чего в ходе переписки договорился с девушкой о встрече, где с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера.

Согласно данным заключения комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости.

В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей.

В ходе расследования уголовного дела следственными органами СКР по Республике Хакасия установлено, что обстоятельствами, способствовавшими совершению данного преступления, явилось ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны сотрудников ОМВД России по городу Саяногорску по выявлению и пресечению преступлений, а также проведению профилактических работ, направленных на предотвращение преступлений с лицами, склонными к совершению правонарушений. В связи с чем, в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ следователем направлено соответствующее представление в органы полиции с требованием об устранении данных обстоятельств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.