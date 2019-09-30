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Заклинило: запутал водителей и создал пробку светофор на перекрестке ул. Первомайской и Ленина в Бердске

17:54 30.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вместо красного загорелся зеленый, а потом и вовсе перешел в мигающий оранжевый светофор на ул. Ленина в Бердске. Водители сигналили друг другу, пешеходы стояли в смятении.

Заклинило: запутал водителей и создал пробку светофор на перекрестке ул. Первомайской и Ленина в Бердске
Создал пробку светофор на пересечении улиц Ленина и Первомайской

Заклинило светофор около 12 часов дня на пересечении улиц Первомайская и Ленина в Бердске сегодня, 30 сентября. Вместо красного загорелся зеленый, и это сразу запутало пешеходов и водителей. Два потока машин начали выходить на перекресток, водители начали сигналить. Через пару минут светофор перешел в режим мигающего оранжевого, машины стали двигаться медленно, образовалась пробка. Спустя час светофор вновь начал работать нормально.

Напомним, что новые светофоры продолжают создавать пробки на ул. Лунной.

Заклинило: запутал водителей и создал пробку светофор на перекрестке ул. Первомайской и Ленина в Бердске

Недолгое время была пробка на пересечении ул. Ленина и Первомайской

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От редакции

Попали в пробку?

Аноним, 30 сентября 2019 18:42
Кто ответственный за светофоры - это не первый сбой этого светофора. В субботу он же создавал пробку на Первомайской, т.к. после красного через жёлтый загорался снова красный.
Леонтте, 01 октября 2019 00:14
А почему, почему, почему?
Светофор так сбрентил.

А потому, потому, потому,
Кто-то прогу с ошибкой сгенерил!

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