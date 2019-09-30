Заклинило: запутал водителей и создал пробку светофор на перекрестке ул. Первомайской и Ленина в Бердске

Заклинило светофор около 12 часов дня на пересечении улиц Первомайская и Ленина в Бердске сегодня, 30 сентября. Вместо красного загорелся зеленый, и это сразу запутало пешеходов и водителей. Два потока машин начали выходить на перекресток, водители начали сигналить. Через пару минут светофор перешел в режим мигающего оранжевого, машины стали двигаться медленно, образовалась пробка. Спустя час светофор вновь начал работать нормально.
Напомним, что новые светофоры продолжают создавать пробки на ул. Лунной.
Светофор так сбрентил.
А потому, потому, потому,
Кто-то прогу с ошибкой сгенерил!