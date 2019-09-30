Заклинило: запутал водителей и создал пробку светофор на перекрестке ул. Первомайской и Ленина в Бердске

17:54 30.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой 2 0

Вместо красного загорелся зеленый, а потом и вовсе перешел в мигающий оранжевый светофор на ул. Ленина в Бердске. Водители сигналили друг другу, пешеходы стояли в смятении.

Создал пробку светофор на пересечении улиц Ленина и Первомайской Заклинило светофор около 12 часов дня на пересечении улиц Первомайская и Ленина в Бердске сегодня, 30 сентября. Вместо красного загорелся зеленый, и это сразу запутало пешеходов и водителей. Два потока машин начали выходить на перекресток, водители начали сигналить. Через пару минут светофор перешел в режим мигающего оранжевого, машины стали двигаться медленно, образовалась пробка. Спустя час светофор вновь начал работать нормально. Напомним, что новые светофоры продолжают создавать пробки на ул. Лунной. Недолгое время была пробка на пересечении ул. Ленина и Первомайской

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