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SOS: водитель на ВАЗе грабит АЗС «Газпрома» в Новосибирской области

16:56 30.09.2019 Фото: АБ Гвардия
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Скрывается грабитель на автомобиле серебристого цвета марки ВАЗ-2115 с государственными номерами М 294 ХР 55 rus. А тащит водитель — моторное масло.

SOS: водитель на ВАЗе грабит АЗС Газпрома в Новосибирской области
Водитель ВАЗа отвлекает продавцов АЗС и ворует масло

Среди охранных предприятий г. Новосибирска распространена информация о розыске автомобиля, водитель которого грабит автозаправочные станции, сообщило ОБ Гвардия «Курьер.Среда.Бердск».
Согласно ориентировке, водитель «Жигулей», под видом покупателя отвлекает внимание продавцов АЗС Газпрома, и похищает дорогостоящий товар, стоящий на прилавке (например, моторное масло). Скрывается грабитель на автомобиле серебристого цвета марки ВАЗ-2115 с государственными номерами М 294 ХР 55 rus.
Агентство Безопасности ГВАРДИЯ просит оказать содействие в поиске. Если вы заметили указанный автомобиль, позвоните, пожалуйста, в дежурную часть по телефону 299-09-89 и сообщите время и место, где вы его видели.

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