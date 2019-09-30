SOS: водитель на ВАЗе грабит АЗС «Газпрома» в Новосибирской области

Водитель ВАЗа отвлекает продавцов АЗС и ворует масло

Среди охранных предприятий г. Новосибирска распространена информация о розыске автомобиля, водитель которого грабит автозаправочные станции, сообщило ОБ Гвардия «Курьер.Среда.Бердск».

Согласно ориентировке, водитель «Жигулей», под видом покупателя отвлекает внимание продавцов АЗС Газпрома, и похищает дорогостоящий товар, стоящий на прилавке (например, моторное масло). Скрывается грабитель на автомобиле серебристого цвета марки ВАЗ-2115 с государственными номерами М 294 ХР 55 rus.

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ просит оказать содействие в поиске. Если вы заметили указанный автомобиль, позвоните, пожалуйста, в дежурную часть по телефону 299-09-89 и сообщите время и место, где вы его видели.