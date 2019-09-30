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Красота / Общество

Есть альтернатива ботоксу?

17:44 30.09.2019 Фото: https://pixabay.com
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Совсем скоро можно будет забыть про уколы ботокса, ведь на смену приходит натуральная альтернатива, внедрение здоровых клеток кожи в область появления морщин.

Есть альтернатива ботоксу?
Ботокс лица

Разного рода уколы ботокса и дермальных наполнителей для борьбы с морщинами могут уйти в прошлое за счет появления гораздо более эффективного и натурального метода омоложения. Учёные полагают, что здоровые клетки кожи можно в один прекрасный момент сдать в банк хранения, чтобы потом воспользоваться ими для омоложения. Данную методику исследователи уже испытали на лабораторных мышах. Оказалось, что эти клетки проникают глубже в кожу с частицами воздуха, что приводит к разглаживанию морщин всего за три недели. Также эта методика на 30% более эффективна, по сравнению с самыми передовыми противовозрастными методами использования стволовых клеток.

Создатели технологии надеются, что после успешных испытаний на мышах она сработает и на людях, что приведет к разработке способов разглаживания морщин без всяких иголок. Сама по себе технология заключается в сборе клеток кожи и молекул вместе с ними, которые стимулируют производство коллагена. Морщины на нашем лице и других частях тела образуются из-за большей эластичности кожи, поскольку клетки теряют способность размножаться и производить коллаген. Коллаген — это белок, который формирует структуры кожи, волос и ногтей. Приблизительно в 25-летнем возрасте его производство начинает снижаться, и это может ускориться за счёт регулярных солнечных ванн и курения.

Не существует никакого способа остановить данный процесс, однако есть различные методики замаскировать морщины. До последнего времени этого удалось добиться с помощью инъекций ботокса, замораживающих мышцы лица, и вот теперь ученые обратили внимание на экзосомы, то есть молекулы, которые выделяются клетками для коммуникаций. Оказалось, что определенные порций экзосом из клеток кожи уменьшают выраженность морщин.

Источник: МедикФорум

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