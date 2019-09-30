10 советов, как выбрать идеальную сумку для учебы и работы

Сумка может быть большой и миниатюрной, круглой и прямоугольной, из кожи и нубука.

Стильные сумки – это неотъемлемая часть вашего образа. Как выбрать модель, которая идеально вам подойдет для работы и учебы, знает маркетплейс Aizel.

1.Определитесь с размером

Основной характеристикой сумки является размер. Обратите внимание на свои ежедневные потребности. Носите много вещей с собой? Тогда вам нужна большая женская сумка. Компактный рюкзак подойдет девушкам с минимальным комплектом вещей.

2.Выбирайте прочные ремни с возможностью регулировки

Выбирая такой ремень для сумки, вы сделаете ее более удобной в использовании. Вы сможете носить сумку любым удобным образом: на плече, в руке, через плечо.

3.Выбирайте функциональность

Важно не прогадать и в вопросе функционала. Достаточное количество карманов и отделов, надежная и простая в использовании фурнитура – все это необходимые составляющие удобства. Даже женская сумка среднего размера может быть невероятно функциональной, если внутри и снаружи она тщательно продумана.

4.Учитывайте свой стиль

Сумка – это в первую очередь аксессуар. Она должна подчеркивать ваш индивидуальный стиль. Спортивные или кокетливые модели, классические или креативные формы – все это должно гармонировать с вашим внешним видом и выбранной одеждой.

5.Откажитесь от помпезности

Работа и учеба – не те поводы, для которых следует выбирать сумки в пайетках или со стразами. Чем меньше декора и вычурности, тем лучше это сочетается с образом прилежной студентки или уверенной в себе бизнесвумен.

6.Не прогадайте с цветом

Сумка может быть в центре внимания, когда речь идет о темных однотонных коктейльных платьях. Рабочий и учебный процесс – дело другое. Выбирайте сумку нейтральных цветов, и вы не прогадаете. Во-первых, она точно станет базовой вещью в гардеробе. Во-вторых, будет полностью соответствовать дресс-коду любых учебных заведений и офисов.

7.Обратите внимание на подкладку

Прочная и светлая подкладка – гарантия долговечности сумочки и ваш помощник в поиске нужных вещей.

8.Покупайте качественные сумки

Проверьте качество материала, фурнитуры и ремней. Именно они определяют срок эксплуатации изделия.

9.Выбирайте жесткие формы

Сумка, которая держит форму, выглядит представительно. Модели в форме мешка – не лучший вариант для серьезных будней.

10.Оцените материал

Натуральная кожа, хорошая экокожа, практичная ткань – выбранный материал должен прослужить вам долго и выглядеть опрятно в течение всего срока использования сумки.