Работы на кладбище: что нужно успеть до наступления зимы

Памятник и беседки



К зиме нужно подготовить памятники или другое надгробное сооружение, и отталкиваться здесь нужно от материала, из которого он состоит. Памятники из цельного камня или крошки требуется обработать специальным составом, похожим на воск. Такие меры помогут предотвратить раскол памятника во время перепадов температур и оттолкнут воду. Изображения на камне нельзя полировать, потому что вместо ожидаемого блеска и защиты, вы напротив, сотрете текст или картину. Отличной защитой от попадания на памятник воды также станет водонепроницаемая пленка.



Деревянные беседки или скамейки, которые часто размещают на территории рядом с могилой, в осеннее время особенно подвержены внешним факторам - ливням, внезапным заморозкам, затем снова потеплениям. Для успешного длительного использования конструкций из древесины, проведите качественную обработку.



Если по каким-то причинам памятника на могиле еще нет, то устанавливать его осенью не рекомендуется. Лучше подождать весны, когда почва для установки подобной конструкции будет более подходящая. Сейчас лучше заняться подбором материала, из которого вам хотелось бы изготовить надгробие, определиться с дизайном и текстом, подобрать удачную фотографию и уточнить стоимость работ.