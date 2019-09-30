Работы на кладбище: что нужно успеть до наступления зимы
Осенью следует заняться наведением порядка на могиле, приготовить ее к зимним условиям. Рассказываем, о чем стоит позаботиться в первую очередь
Поддерживать порядок на могиле близкого человека нужно круглый год, но в виду самых разных причин далеко не у всех есть возможность приезжать на кладбище в холодное время года. Предзимняя уборка должна сэкономить время и силы весной, а для этого нужно провести определенные работы на кладбище уже сейчас.
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Растения и почва
В первую очередь избавляются от пожухлой травы, а сорняки пропалывают вручную, химические методы борьбы с сорняками на кладбище абсолютно неуместны. Из-под почвопокровных растений убирают опавшие листья. Посмотрите, не требуется ли подрезать кое-где ветки дерева, чтобы к весне не обнаружить раскинувшиеся ответвления на большей части места захоронения. Вообще для посадки на кладбище желательно выбрать такие растения, чтобы они занимали немного места, смотрелись красиво и сдержанно и были неприхотливы в уходе. Выбирая изысканные растения, вы рискуете превратить место памяти в предмет восхищенных и любопытных взглядов. Помните, что даже руководствуясь самыми добрыми намерениями не стоит переходить грань и создавать на кладбище пышные архитектурные ансамбли.
Следите за поведением почвы в осеннее время – есть ли ямки, неровности, возможно, земля начнет осаживаться. При малейших изменениях, примите меры с учетом происходящих погодных условий, но помните, что после зимы и весенних потеплений все равно произойдет усадка грунта.
Если на могиле есть вазоны, осушите и закройте их на зиму, иначе весной они окажутся в неприглядном свете с жуткими разводами, такие декоративные вазы придется заменить.
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Памятник и беседки
К зиме нужно подготовить памятники или другое надгробное сооружение, и отталкиваться здесь нужно от материала, из которого он состоит. Памятники из цельного камня или крошки требуется обработать специальным составом, похожим на воск. Такие меры помогут предотвратить раскол памятника во время перепадов температур и оттолкнут воду. Изображения на камне нельзя полировать, потому что вместо ожидаемого блеска и защиты, вы напротив, сотрете текст или картину. Отличной защитой от попадания на памятник воды также станет водонепроницаемая пленка.
Деревянные беседки или скамейки, которые часто размещают на территории рядом с могилой, в осеннее время особенно подвержены внешним факторам - ливням, внезапным заморозкам, затем снова потеплениям. Для успешного длительного использования конструкций из древесины, проведите качественную обработку.
Если по каким-то причинам памятника на могиле еще нет, то устанавливать его осенью не рекомендуется. Лучше подождать весны, когда почва для установки подобной конструкции будет более подходящая. Сейчас лучше заняться подбором материала, из которого вам хотелось бы изготовить надгробие, определиться с дизайном и текстом, подобрать удачную фотографию и уточнить стоимость работ.
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Памятник и беседки
К зиме нужно подготовить памятники или другое надгробное сооружение, и отталкиваться здесь нужно от материала, из которого он состоит. Памятники из цельного камня или крошки требуется обработать специальным составом, похожим на воск. Такие меры помогут предотвратить раскол памятника во время перепадов температур и оттолкнут воду. Изображения на камне нельзя полировать, потому что вместо ожидаемого блеска и защиты, вы напротив, сотрете текст или картину. Отличной защитой от попадания на памятник воды также станет водонепроницаемая пленка.
Деревянные беседки или скамейки, которые часто размещают на территории рядом с могилой, в осеннее время особенно подвержены внешним факторам - ливням, внезапным заморозкам, затем снова потеплениям. Для успешного длительного использования конструкций из древесины, проведите качественную обработку.
Если по каким-то причинам памятника на могиле еще нет, то устанавливать его осенью не рекомендуется. Лучше подождать весны, когда почва для установки подобной конструкции будет более подходящая. Сейчас лучше заняться подбором материала, из которого вам хотелось бы изготовить надгробие, определиться с дизайном и текстом, подобрать удачную фотографию и уточнить стоимость работ.
Помощь профессионалов или самостоятельная работа?
При наличии времени, возможности и благоприятных погодных условий, все вышеперечисленные работы вы можете выполнить сами. Не ждите первого снега или первых серьезных заморозков: действуйте постепенно, соблюдая небольшие интервалы времени, тогда до наступления холодов все работы будут закончены. В противном случае, вам на помощь всегда могут прийти компании, которые за небольшую плату смогут взять часть работ на себя. Преимущества очевидны: работа, сделанная профессионалами, прослужит дольше, к тому же на любые услуги, в том числе и услуги уборки могилы, покраски надгробия, всегда есть гарантия.
Если в осеннее время предпринять верные меры по сохранению порядка на месте захоронения, то весной вам предстоит лишь довести до конца начатое, используя гораздо меньше сил, времени и средств.
При наличии времени, возможности и благоприятных погодных условий, все вышеперечисленные работы вы можете выполнить сами. Не ждите первого снега или первых серьезных заморозков: действуйте постепенно, соблюдая небольшие интервалы времени, тогда до наступления холодов все работы будут закончены. В противном случае, вам на помощь всегда могут прийти компании, которые за небольшую плату смогут взять часть работ на себя. Преимущества очевидны: работа, сделанная профессионалами, прослужит дольше, к тому же на любые услуги, в том числе и услуги уборки могилы, покраски надгробия, всегда есть гарантия.
Если в осеннее время предпринять верные меры по сохранению порядка на месте захоронения, то весной вам предстоит лишь довести до конца начатое, используя гораздо меньше сил, времени и средств.
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