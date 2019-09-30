Лакомства прямиком из Крыма

Даже самый изысканный любитель сладостей сможет найти для себя что-то подходящее и порадовать свои вкусовые рецепторы новыми сочетаниями. В магазине вы найдете абсолютно натуральные десерты, без консервантов и красителей. «Крымский десерт» - это отличная замена конфетам и прочим сладостям, так же он может стать оригинальным и приятным подарком по любому торжественному случаю. Данная ЭКО продукция производится в Крыму с 2010 года. Она заслужила множество номинаций и наград на различных презентационных выставках в Вене, Берлине, Лондоне, Риге, Москве.
В основу изготовления данных десертов легла старинная Турецкая разработка и рецепты, которым уже порядка четыре сотни лет. Основное отличие этих сладостей в том, что они из покон веков изготавливались так, что бы храниться долго за счет натуральных специй и трудоемкого процесса приготовления, переданного нашими предками. Для их хранения не нужны абсолютно никакие холодильники, пищевые добавки и красители, позволяющие продлить срок годности.
В основу изготовления данных десертов легла старинная Турецкая разработка и рецепты, которым уже порядка четыре сотни лет. Основное отличие этих сладостей в том, что они из покон веков изготавливались так, что бы храниться долго за счет натуральных специй и трудоемкого процесса приготовления, переданного нашими предками. Для их хранения не нужны абсолютно никакие холодильники, пищевые добавки и красители, позволяющие продлить срок годности.
Экодесерты, способные порадовать своим изысканным вкусом и пользой для здоровья, представлены различными ассорти. В составе которых абсолютно отсутствует сахар. Вот некоторые из них:
Ассорти «Ливадия» - это набор сладких деликатесов, в составе которого представлены: курага со льном, виноград с кардамоном и финиковая пастила. Особого внимания заслуживает Крымский десерт «Ласточка», состоящий из следующих компонентов: виноград с грецким орехом, чернослив с рожью и шоколадные финики.
Ассорти «Малореченский храм маяк» - это не только вкусно, но еще и познавательно, кушая сладости, вы и ваш ребенок сможете рассматривать и изучать достопримечательности Крыма. В данное ассорти вошли следующие виды сладостей: инжир с фиником, шокманже из кэроба, финик с кунжутом.
Такие десерты непременно могут стать вашими любимыми, ведь это натуральная польза плодов, согретых жарким крымским солнцем и целебная сила растений.
Ассорти «Ливадия» - это набор сладких деликатесов, в составе которого представлены: курага со льном, виноград с кардамоном и финиковая пастила. Особого внимания заслуживает Крымский десерт «Ласточка», состоящий из следующих компонентов: виноград с грецким орехом, чернослив с рожью и шоколадные финики.
Ассорти «Малореченский храм маяк» - это не только вкусно, но еще и познавательно, кушая сладости, вы и ваш ребенок сможете рассматривать и изучать достопримечательности Крыма. В данное ассорти вошли следующие виды сладостей: инжир с фиником, шокманже из кэроба, финик с кунжутом.
Такие десерты непременно могут стать вашими любимыми, ведь это натуральная польза плодов, согретых жарким крымским солнцем и целебная сила растений.
Био-протеиновый десерт - абсолютная новинка на рынке кондитерской продукции, состав данной сладости продуман таким образом, что позволяет заботиться не только о своей физической форме, но и о здоровье. Продукт полностью натурален, что является редкостью в наше время. Основа десерта - это протеины из горохового белка, кедровых орехов и семян тыквы. Польза для организма достигается благодаря единству коровьего молока и протеинов, ведь они насыщены полезными для человека аминокислотами: аргинин, лизин, триптофан, большинство которых являются незаменимыми.
Крымский десерт всегда поможет удовлетворить вкусовые предпочтения любителей сладенького. Такая сладость способствует поддержанию тела в оптимальном состоянии и оздоравливает организм. Подходит для людей, занимающихся спортом, и тех, кто долгое время грозится начать вести здоровый образ жизни с «понедельника». Можно встать на этот правильный путь в любой день недели, просто заменив привычные сладости на экологичные. Данные десерты идеальны в качестве небольшого перекуса как детям, так и взрослым.
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г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль», т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон: 8-800-500-23-26
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