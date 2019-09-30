Лакомства прямиком из Крыма

Даже самый изысканный любитель сладостей сможет найти для себя что-то подходящее и порадовать свои вкусовые рецепторы новыми сочетаниями. В магазине вы найдете абсолютно натуральные десерты, без консервантов и красителей. «Крымский десерт» - это отличная замена конфетам и прочим сладостям, так же он может стать оригинальным и приятным подарком по любому торжественному случаю. Данная ЭКО продукция производится в Крыму с 2010 года. Она заслужила множество номинаций и наград на различных презентационных выставках в Вене, Берлине, Лондоне, Риге, Москве.



В основу изготовления данных десертов легла старинная Турецкая разработка и рецепты, которым уже порядка четыре сотни лет. Основное отличие этих сладостей в том, что они из покон веков изготавливались так, что бы храниться долго за счет натуральных специй и трудоемкого процесса приготовления, переданного нашими предками. Для их хранения не нужны абсолютно никакие холодильники, пищевые добавки и красители, позволяющие продлить срок годности.

