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Опасные квадратные вырубки нужны для проверки качества асфальта на улице Лунной в Бердске

17:15 30.09.2019, Алена Романцова Фото: Читатель Владимир Владимирович
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Вице-мэр Бердска Владимир Захаров заверил, что пустотные квадраты уже закрыты асфальтом. Их вырезали еще в августе для приемки ул. Лунной у подрядчика.

Опасные квадратные вырубки нужны для проверки качества асфальта на улице Лунной в Бердске
Боятся сломать ноги бердчане в вырубленных квадратах на ул. Лунной

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились читатели с вопросом о вырезанных квадратах в асфальте на улице Лунной. Горожане беспокоятся, что в них может попасть нога пешехода, и можно получить травмы.

— По дорожке выпилили квадраты, да толстое покрытие, это хорошо. А сразу это заделать нельзя? Люди ходят, попадет нога, получат травму или еще что хуже. На дороге по Лунной тоже выпилены такие квадраты. Попадете колесом, будут проблемы у вашего авто. Ну не любят по Бердску заделывать такие квадратики! На остановке «Сказка» оставили, на Комсомольской. Сейчас вот вода будет в них замерзать и вырастет большая ямка, — написал «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Владимир Владимирович 23 сентября.

Заместитель мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заверил «Курьер. Среда. Бердск», что квадраты уже закрыты асфальтом.

— Мы проводим экспертизу на водонасыщение, на соответствие асфальта стандарту. Такая «вырубка» делается перед сдачей объекта подрядчиком и перед оплатой. На днях я видел, что эти квадраты заделаны, — сказал Владимир Николаевич сегодня, 30 сентября.

Также бердчане жалуются на то, что на ул. Лунной не хватает урн и скамеек. Пожилые люд используют вместо лавочек пеньки от деревьев. Напомним, что ремонт улицы Лунной на 75 млн рублей по программе «Безопасные и качественные дороги» был сдан первым в Новосибирской области 23 августа.

Опасные квадратные вырубки нужны для проверки качества асфальта на улице Лунной в Бердске

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