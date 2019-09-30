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Изучить видеозаписи по делу актера Устинова согласился суд

17:30 30.09.2019 Фото: Reuters
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Адвокат Дмитрий Чешков представил записи корреспондента «Дождя» Василия Полонского и сотрудника Amnesty International Олега Козловского. Ранее изучить эти записи отказался судья Тверского суда Алексей Криворучко.

Изучить видеозаписи по делу актера Устинова согласился суд
Актер Павел Устинов

Суд также приобщил к делу независимую экспертизу этих записей, которую провели по просьбе защиты.
Мосгорсуд решил приобщить к делу все видеозаписи задержания актера Павла Устинова 3 августа в Москве и материалы независимой экспертизы.

«Удовлетворить ходатайство в полном объеме. Приобщить видеоматериалы к материалам дела», — огласила решение судья.

Также она приобщила к делу экспертизу, в которой говорится, что на записи задержания не видно, чтобы Устинов захватывал руки сотрудника Росгвардии, что ему вменили в вину.

26 сентября приобщить к делу видеозаписи попросили и защита Устинова и потерпевший — боец ОМОНа Александр Лягин. Адвокат Дмитрий Чешков представил записи корреспондента «Дождя» Василия Полонского и сотрудника Amnesty International Олега Козловского. Ранее изучить эти записи отказался судья Тверского суда Алексей Криворучко.

Лягин представил запись, которую нашел на YouTube. Ходатайство о просмотре видео, «которое есть в деле, но не было положено в основу приговора», на заседании заявила и гособвинитель. 26 сентября суд не принял решения по этим ходатайствам и перенес заседание на 30 сентября, чтобы обеспечить техническую возможность исследования новых доказательств по делу.

16 сентября судья Криворучко приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к бойцу Росгвардии. Суд и следствие установили, что Устинов 3 августа пришел на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Когда его задерживали, он оказал сопротивление омоновцам, потянул Лягина за плечо, и тот получил вывих.

Устинов вину не признал и заявил, что в акции участвовать не собирался, а при задержании не сопротивлялся. Гособвинитель просил для него шесть лет колонии.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку Устинова выступили театральные деятели и представители других профессий, которые подписывали массовые обращения в его защиту.

Генпрокуратура оспорила приговор как чрезмерно суровый, хотя указала, что вина осужденного полностью доказана. Она предложила избрать для него наказание, не связанное с лишением свободы. Надзорное ведомство также добилось освобождения актера из-под ареста. Защита потребовала отменить приговор за отсутствием в действиях Устинова состава преступления.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Каков будет результат?

Поросёнок Пётр, 30 сентября 2019 21:54
Дело конечно прекрасное, сперва тебе, за то, что стоял на улице и смотрел в телефон дают 3.5 годиков тюрьмы, а потом под общественным давлением говорят, ну ладно, чёрт с тобой, год условно. Да здравствует наш суд, самый независимый и гуманный суд в мире!
Аноним, 30 сентября 2019 22:37
а зачем переться на несанкционированные митинги?
вчера вот в Москве был согласованный, так даже Навальный пришел.
Причем пришел со словами что ходит он теперь только на согласованные мероприятия
Поросёнок Пётр, 30 сентября 2019 23:44
Он не пёрся, а просто стоял на улице, впрочем, я понимаю, что вы троллите.

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