Около 20 тысяч рублей должен быть прожиточный минимум для жителя 100-тысячного города России

По данным опроса уровень ожидаемого прожиточного минимума практически в 2 раза превышает официально установленный Минтрудом

Опрос проведен 27 июня – 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Данные очередного исследования благосостояния населения, проведенного Левада-Центром в июне 2019 года, показывают: 28% опрошенных считают, что их доход превышает необходимый прожиточный минимум.

Пояснения к методологии. Данные опираются на оценки респондентов своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Респондентам задавался вопрос: «Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает в настоящее время прожиточный минимум?», а также выяснялся объем среднедушевых доходов семьи за прошедший месяц. Из массива удалены верхний и нижний процентиль.

По данным опроса уровень ожидаемого прожиточного минимума практически в 2 раза превышает официально установленный Минтрудом (во II квартале 2019 года он составлял 11 185 руб.).

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

…чтобы обеспечить прожиточный минимум (субъективный прожиточный минимум) Среднедушевой доход семьи в месяц Официальный прожиточный минимум (Росстат) 2019 21,0 16,8 11,2

Несмотря на постепенный рост среднедушевых доходов в номинальном объеме (среднедушевой доход составил 16 883 рубля в месяц), темп роста ожидаемого прожиточного минимума его опережает (средняя оценка составила 20 964 рублей в месяц).

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

Исследовательская лаборатория Левада-Центра (Levada Lab) рассчитала индикатор бедности населения: долю респондентов, живущих выше прожиточного минимума по годам. Данные исследования позволяют сделать следующие выводы.

В 2019 году 28% респондентов сочли свой доход выше необходимого прожиточного минимума. С 2017 года эта доля существенно не изменилась (2017 – 26%, 2018 – 29%).

Рост данного показателя наблюдался в период постепенного восстановления экономики после кризиса 2008 года (2010-2014 годах), но за последние годы он упал до уровня кризисных лет

С 2015 года доля россиян, считающих свой доход ниже прожиточного минимума, выросла на 10 п.п. к 2017 году. Это самое серьезное снижение за все время наблюдений с 1994 года.

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума

Оценка необходимого прожиточного минимума зависит в том числе от размера населенного пункта. Для каждого типа населенных пунктов был рассчитан средний оценочный минимальный уровень дохода. В Москве две трети респондентов оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума в регионе. Жители крупных и средних городов оценивают свое положение существенно хуже: лишь около трети респондентов считают, что они зарабатывают больше минимально необходимого. В небольших городах и сельской местности доля таких респондентов меньше 20%.

Оценка необходимого прожиточного минимума (по размеру населенного пункта; тыс. руб.)

Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. города до 100 тыс. село 2019 29,6 21,6 20,7 19,8 18,5

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума (по размеру населенного пункта)

Источник: levada.ru