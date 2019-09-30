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Около 20 тысяч рублей должен быть прожиточный минимум для жителя 100-тысячного города России

17:45 30.09.2019 Фото: pixabay.com
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28% опрошенных считают, что их доход превышает необходимый прожиточный минимум.

Около 20 тысяч рублей должен быть прожиточный минимум для жителя 100 тысячного города России
По данным опроса уровень ожидаемого прожиточного минимума практически в 2 раза превышает официально установленный Минтрудом

Опрос проведен 27 июня – 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Данные очередного исследования благосостояния населения, проведенного Левада-Центром в июне 2019 года, показывают: 28% опрошенных считают, что их доход превышает необходимый прожиточный минимум.

Пояснения к методологии. Данные опираются на оценки респондентов своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Респондентам задавался вопрос: «Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает в настоящее время прожиточный минимум?», а также выяснялся объем среднедушевых доходов семьи за прошедший месяц. Из массива удалены верхний и нижний процентиль.

По данным опроса уровень ожидаемого прожиточного минимума практически в 2 раза превышает официально установленный Минтрудом (во II квартале 2019 года он составлял 11 185 руб.).

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

…чтобы обеспечить прожиточный минимум (субъективный прожиточный минимум) Среднедушевой доход семьи в месяц Официальный прожиточный минимум (Росстат)
2019 21,0 16,8 11,2

Несмотря на постепенный рост среднедушевых доходов в номинальном объеме (среднедушевой доход составил 16 883 рубля в месяц), темп роста ожидаемого прожиточного минимума его опережает (средняя оценка составила 20 964 рублей в месяц).

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

Около 20 тысяч рублей должен быть прожиточный минимум для жителя 100 тысячного города России

Исследовательская лаборатория Левада-Центра (Levada Lab) рассчитала индикатор бедности населения: долю респондентов, живущих выше прожиточного минимума по годам. Данные исследования позволяют сделать следующие выводы.

  • В 2019 году 28% респондентов сочли свой доход выше необходимого прожиточного минимума. С 2017 года эта доля существенно не изменилась (2017 – 26%, 2018 – 29%).
  • Рост данного показателя наблюдался в период постепенного восстановления экономики после кризиса 2008 года (2010-2014 годах), но за последние годы он упал до уровня кризисных лет
  • С 2015 года доля россиян, считающих свой доход ниже прожиточного минимума, выросла на 10 п.п. к 2017 году. Это самое серьезное снижение за все время наблюдений с 1994 года.

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума

Около 20 тысяч рублей должен быть прожиточный минимум для жителя 100 тысячного города России

Оценка необходимого прожиточного минимума зависит в том числе от размера населенного пункта. Для каждого типа населенных пунктов был рассчитан средний оценочный минимальный уровень дохода. В Москве две трети респондентов оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума в регионе. Жители крупных и средних городов оценивают свое положение существенно хуже: лишь около трети респондентов считают, что они зарабатывают больше минимально необходимого. В небольших городах и сельской местности доля таких респондентов меньше 20%.

Оценка необходимого прожиточного минимума (по размеру населенного пункта; тыс. руб.)

Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. города до 100 тыс. село
2019 29,6 21,6 20,7 19,8 18,5

 

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума (по размеру населенного пункта)

Около 20 тысяч рублей должен быть прожиточный минимум для жителя 100 тысячного города России

Источник: levada.ru

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От редакции

А какой доход вы считаете нормальным?

Аноним, 30 сентября 2019 18:58
НВР:
25-30 тыс. руб на 1-го члена семьи в г. Бердске
Аноним, 30 сентября 2019 20:48
Минимум 50 тысяч на одного, иначе это выживание, при долларе 66 руб.
С. Кубышев, 30 сентября 2019 20:54
Вот хочется выразить свое мнение, но не буду. Смысла нет. Ведь часть моих безобидных комментариев не проходят модерацию. И в данной ситуации хочется сказать. Ну и где же, эта наша свобода слова? Наверно там же, где и гражданские права россиян, недовольных существующей системой власти и их "патриотичной" деятельностью. Не обижайтесь, работники редакции. Вас можно понять. Ведь в нашей великой стране, не все имеют право на беспрепятственное выражение своего мнения,без одобрения, так сказать, соответствующих органов. А уж что-то предпринимать, то тем более. Так что не унываем, верим, терпим и ждём. Ждать и терпеть то мы умеем.

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