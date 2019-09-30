Утром как киска: почему отекает лицо?

Можно ли пить много жидкости и как это влияет на появление отеков?

Возникновение отеков

У многих женщин и мужчин есть проблема – отёчность лица. Причём она может возникать в любом возрасте. Есть целый ряд мифов об этом явлении. Подробнее об этом поговорим в нашем материале.

Миф №1: вы пили много жидкости

Считается, что если пить слишком много жидкости, то возникнет отёк лица. На самом деле это проявляется из-за недостатка влаги. Когда клеткам недостаточно воды, они теряют влагу и отдают её в межклеточное пространство. От этого лицо раздувается и выглядит слишком отёчным.

Может быть и такое, когда при питье воды всё равно отекает лицо. Это происходит из-за того, что жидкость не доходит до клеток. Причиной могут становиться нехватка минералов в организме, сбои в гормональном фоне, хронический стресс. В таком случае требуется консультация врача.

Миф №2: отёки возникают с возрастом

В организме функционирует биогидравлическая система, которая может дать сбой в любом возрасте. В этом случае происходит механическое перекрытие путей вывода лимфы. Если лимфопротоки и венозные сосуды сдавливаются в шейном отделе, то жидкость будет задерживаться в области лица. Таким образом, возникнет отёк лица. С возрастом, конечно, ситуация становится только хуже.

Миф №3: от отёков лучше сразу избавиться

Отёк представляет собой застойную токсичную жидкость. Поэтому кажется, что надо от неё тотчас избавиться. Но на деле процесс вывода этой жидкости должен быть постепенным, чтобы не довести до эстетических проблем. К ним можно отнести заметные морщины, запавшие глаза и так далее. Не стоит применять лимфодренажный массаж лица банками, так как жидкость уйдёт быстро. Начинать выводить отёки надо с шейного отдела, избавить мышцы от спазма, восстановить кровоток.

Иными словами, нужно питать кожу. Важно отслеживать эти процессы и вовремя избавляться от жидкости, если лицо начинает выглядеть уставшим.