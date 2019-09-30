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68 литров незаконной водки и коньяка обнаружила в частном секторе МК «Сибиряк» и киоске полиция Бердска

16:45 30.09.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Мэр города призывает лишать лицензии на торговлю тех бизнесменов, которые продают крепкий алкоголь несовершеннолетним бердчанам.

68 литров незаконной водки и коньяка обнаружила в частном секторе МК Сибиряк и киоске полиция Бердска
Выпившие бердчане частенько входят в «свет»

О борьбе с пьянством и незаконной торговлей спиртными напитками сегодня, 30 сентября, рассказал власти Бердска начальник полиции города Владимир Соколов. Так, сотрудники МВД по городу Бердска в 2019 году в рамках акции «Алкоголь» составили 225 протоколов административного правонарушения за появление в общественном месте в нетрезвом виде. А 435 бердчан привлечены к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

Владимир Васильевич отметил, что согласно антиалкогольному законодательству России, в 2019 году в Бердске проведены 22 проверки, но всех нарушителей закона привлечь не удалось.

— Всего в 2019 году изъято 68 литров крепкой алкогольной продукции. До конца года планируем провести еще минимум 4 рейда, — заверил Владимир Соколов.

Так, 14 января 2019 года в рамках оперативно-профилактических мероприятий установлен факт продажи крепкой алкогольной продукции в жилом секторе МК «Сибиряк». В ходе проверки изъято 46 литров алкогольной продукции. Чуть позже обнаружен факт продажи пива несовершеннолетнему покупателю в Микрорайоне Бердска. Составлен протокол об административном правонарушении. Виновные привлечены к ответственности.

В апреле правоохранители дважды «поймали» работников киоска по ул. Островского на незаконной продаже крепкой алкогольной продукции. В первый раз полицейские изъяли 7,5 литров алкоголя, а во второй — 14,5.

Глава города Евгений Шестернин обратился начальнику управления экономразвития Юлии Бадриной с вопросом: какова судьба объектов, незаконно продававших алкоголь. Как выяснилось, информация направлена в отдел лицензирования Минпромторга Новосибирской области.

-У нас с вами два варианта: торговля алкогольной продукции осуществляется по лицензии. Если продается несовершеннолетнему, я ставлю задачу однозначно: отзыв лицензии. Если это киоск, где вообще запрещена торговля алкоголем, то с ним нужно заканчивать договорные отношения, — резюмировал Евгений Анатольевич.

Кроме того, глава города подчеркнул, что горожане сообщают власти о гаражных сообществах, где незаконно торгуют крепким алкоголем. Евгений Шестернин попросил полковника Владимира Соколова обратить внимание на предоставленные бердчанами адреса «точек торговли» и провести по ним рейды.

Однако по словам Соколова, таких торговцев «поймать» сложно:

— Два факта выявлено. Конечно, это не великий результат, но работу продолжаем в этом направлении.

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Где незаконно продают крепкий алкоголь?

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