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Очередной фейк: российский спецназ не высаживался в Норвегии

17:00 30.09.2019 Фото: pixabay.com
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Дипломаты подчеркнули, что рассматривают это как вброс и «неуклюжую попытку» оправдать рост расходов на оборону.

Очередной фейк: российский спецназ не высаживался в Норвегии
Ранее в норвежских СМИ появились статьи «о российских спецподразделениях на Шпицбергене»

Информация на сайте Aldrimer.no о «российском спецназе в Норвегии» не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
Ранее в норвежских СМИ появились статьи «о российских спецподразделениях на Шпицбергене».
«Не можем характеризовать ее (информацию. — Прим. ред.) иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — заявили в российском диппредставительстве.

Дипломаты подчеркнули, что рассматривают это как вброс и «неуклюжую попытку» оправдать рост расходов на оборону.
Подобные методы «не соответствуют журналистской этике», заключили в посольстве.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями и имеет особый международно-правовой статус. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории, при этом государства — участники договора (в том числе Россия) имеют право на эксплуатацию естественных ресурсов и территориальных вод. Сегодня Россия остается единственной, кроме Норвегии, страной, присутствующей на островах.

Источник: РИА Новости

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