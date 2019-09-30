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Марк Захаров умер от повторного воспаления легких

18:15 30.09.2019 Фото: uk.wikipedia.org
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Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября в Москве в возрасте 85 лет.

Марк Захаров умер от повторного воспаления легких
Простятся с режиссером 1 октября в Ленкоме
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Марк Захаров умер от повторного воспаления легких

Марк Захаров умер от повторного воспаления легкихУмер Марк ЗахаровЕщё 58 новостей

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что стало причиной смерти народного артиста СССР Марка Захарова.
По словам Варшавера, режиссер скончался в результате повторного воспаления легких в одном из столичных медучреждений.
Простятся с режиссером 1 октября в Ленкоме.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»). Режиссер снял более 50 кинокартин, наиболее известными из которых стали «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».

Источник: РИА Новости

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