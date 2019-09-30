Марк Захаров умер от повторного воспаления легких

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября в Москве в возрасте 85 лет.

Простятся с режиссером 1 октября в Ленкоме

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что стало причиной смерти народного артиста СССР Марка Захарова.

По словам Варшавера, режиссер скончался в результате повторного воспаления легких в одном из столичных медучреждений.

Простятся с режиссером 1 октября в Ленкоме.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»). Режиссер снял более 50 кинокартин, наиболее известными из которых стали «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».

Источник: РИА Новости