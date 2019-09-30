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Подростки петардами взорвали собаку с двумя щенками в Башкирии

16:30 30.09.2019 Фото: pixabay.com
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О жестокой расправе над животными стало известно по видеозаписи, которую делали сами школьники и рассылали одноклассникам. 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции на change.org с требованием наказать живодеров.

Подростки петардами взорвали собаку с двумя щенками в Башкирии
Инцидент произошел 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии. К обращению прикреплена фотография с убитыми животными

Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.
По данным волонтеров, инцидент произошел 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии. К обращению прикреплена фотография с убитыми животными.
«Зверски были убиты двухнедельные щенки бездомной собаки и сама собака, школьниками 8-й школы. Сначала малолетние изверги, закинули в убежище к собачей семье петарды, оглушив тем самым маму щенят, которая от страха вылетела на проезжую часть и сразу же была сбита насмерть. После продолжили свои издевательства, над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть петарды… В некоторых кололи какие-то уколы», — говорится в петиции, которую на 8.30 мск уже подписали почти 14 тысяч пользователей сети интернет.

В материале сообщается, что о жестокой расправе над животными стало известно по видеозаписи, которую делали сами школьники и рассылали одноклассникам. Сообщается, что в адрес одноклассников от них поступали угрозы, «если кто-то проболтается». «Подростки устроили квест на районе «кто круче». И в ход пошли выброшенные котята с 5-го этажа дома. Вчера о происшествии стало известно волонтеру, которая выехала и обнаружила трупы щенят», — говорится в сообщении.
Автор петиции просит обратить внимание на эту историю полицию, органы опеки, отдел образования, директора школы и всех неравнодушных людей.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Накажут?

АнтиЯ, 30 сентября 2019 17:10
деградация материнских капитальчиков на фоне полного отсутствия внимания родителей и уничтоженный институт внешкольного образования...........

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