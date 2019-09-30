Скрылась с места ДТП: Видео наезда автоледи на Toyota Camry на Land Rover около бизнес-центра в Бердска

Вычислить виновницу ДТП помогла видеокамера, установленная на аптеке. Дело расследуют госавтоинспекторы. Но до сих пор найти водителя, которая повредила бампер и фары полицейские не смогли.

После неудачной парковки владелец Toyota Camry отправилась в аптеку

Мирным путем хочет разрешить финансовый вопрос со скрывшейся с места ДТП водителем Toyota Camry владелец пострадавшего Land Rover в Бердске.

— На парковке между остановкой «18 квартал» и Райффайзенбанком 4 сентября в 16.05 минут женщина на автомобиле Toyota Camry черного цвета совершила ДТП и уехала с места происшествия. При въезде на парковку она задела задний бампер с фонарем, вышла из автомобиля, осмотрела его и отправилась в аптеку. Вернулась из аптеки, опять осмотрела свой автомобиль, села и уехала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» владелец Land Rover Елена Игнашкина.

Все это Елена Игнашкина смогла узнать благодаря записи с камеры видеонаблюдения, установленной на аптеке.

Запись с камеры видеонаблюдения

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По словам Елены Геннадьевны, дефекты на своем автомобиле она обнаружила не сразу. В день происшествия шел дождь — машина была не совсем чистой. И когда на следующий день ее начали мыть, то заметили повреждения. Проанализировав ситуацию, поняли, что повреждения эти автомобиль мог получить только на парковке рядом с Райффайзенбанком. Что и подтвердила запись с камеры видеонаблюдения.

Вместе с этой записью Елена Игнашкина отправилась в полицию и написала заявление. Дело передали в ГИБДД.

— Что ее ждет? Скорее всего, лишение водительских прав сроком до двух лет либо большой штраф. Хотелось бы, чтобы автомобиль был восстановлен. На автостанции мне подсчитали — потребуется около 70 тысяч: заменить фонарь, покрасить бампер и накладной элемент, — пояснила Игнашкина.

Бердчанка хотела бы решить ситуацию с ДТП мирным путем. Она просит водителя Toyota Camry отозваться или дать ее координаты тех, кто знает автоледи.

Если вы узнали женщину на видео, звоните по тел.: 8-913-927-66-00 (Елена Геннадьевна).