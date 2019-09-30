За хищение экс-жены будут судить мужа в Новосибирске

Мужчина проник в квартиру Заельцовском районе и угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину.



Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), п.п. «в,г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) в отношении 33-летней женщины.

По данным следствия, 18 июня 2019 года в утреннее время, 35-летний мужчина, который являлся экс-супругом 33-летней женщины, против ее воли проник в квартиру, расположенную в Заельцовском районе города Новосибирска и угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину.

Далее злоумышленник переместил потерпевшую из квартиры в автомобиль и вывез в лесополосу на берег реки Обь. Бросив автомобиль, они пересели в лодку, которая была приготовлена заранее и направились вниз по течению Оби.

В ходе проведенных совместных следственно-оперативных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого и потерпевшей было установлено на территории Кубовинского сельсовета Новосибирской области и благодаря слаженным действиям мужчина задержан, а потерпевшая освобождена.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком