Само не рассосется: Нет тепла в 4 жилых домах после ремонта в квартирах системы отопления жителями Бердска

Тепло появилось не во всех многоквартирных домах Бердска

В связи с началом отопительного сезона администрация Бердска создала горячую телефонную линию. Как сообщила сегодня, 30 сентября, начальник отдела энергетики и ЖКХ Бердска Татьяна Золотухина, на «горячий» номер позвонили лишь 4 жителя Бердска, проживающие по адресам: ул. Кирова, 5, ул. Кутузова, 1 и ул. Карла Маркса, 22. Во всех случаях, горожане жаловались на отсутствие отопления.

В ряде случаев отсутствие отопления связано с возникновением дефектов на трубопроводе. Например, в доме №1 по ул. Кутузова коммунальщики ждут собственника квартиры, чтобы провести сварочные работы. Из-за одного собственника квартиры в доме, пять семей живут без тепла.

— Есть адреса, по которым мы знали, что будут проблемы. Знали, что этот дом входит в график запуска. Чего ждать то? Само же не рассосется. Если система завоздушена, то она завоздушена. Есть и другая тема: летом жители дома делают реконструкцию системы отопления в квартире, меняют батареи как дал Бог на душу. Великие специалисты. Мы каждую осень сталкиваемся с подобными проблемами, когда собственники квартир делали ремонт и меняли трубы отопления, — высказался мэр Бердска Евгений Шестернин.

Замдиректора по техническим вопросам КБУ Бердска Ирина Корниевская уточнила: на 30 сентября зафиксированы 4 аварийные ситуации. В данный момент работаем по двум адресам: ул. Горького,3 и ул. Карла Марка, 23а. Если сегодня будут устранены эти дефекты, то сотрудники КБУ приступят к устранению дефектов в доме № 55 по ул. Свердлова и доме № 96 по ул. Боровой. Как сообщила Ирина Корниевская, ближайшие две недели будут посвящены развороту систему отопления. Завоздушивание у потребителей возможно, так как идет поэтапная нагрузка и давление на теплоисточники.