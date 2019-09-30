74% россиян не задумывались об отправке детей на учебу в зарубежные страны

Получение высшего образования

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, как россияне оценивают российское и зарубежное высшее образование.

Высоко оценивают качество отечественного высшего образования 18-24-летние респонденты (33%), в то время как люди старшего возраста более скептичны — низкие оценки качеству высшего образования в России дают граждане 45-59 (29%) и от 60 лет (31%). Высшее образование в России наши соотечественники оценивают преимущественно как среднее (39%). Среди всех опрошенных высокие оценки дали 22% респондентов, а низкие — 29%.

За рубежом высшее образование такое же, как и в России, — считает четверть россиян (26%). Еще треть уверены, что за границей образование лучше (27%), преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (52%). Каждый десятый придерживается обратного мнения (11%). При этом значительная часть опрошенных затруднились сравнить высшее образование в России и за рубежом (36%).

Большинство россиян не задумывались о том, чтобы отправить своих детей или внуков получать высшее образование за границей (74%), особенно люди в возрасте 45-59 лет (80%) и старше 60 лет (84%). Рассматривали такую возможность респонденты 18-24 (35%) и 25-34 лет (41%).

Важность получения детьми и внуками высшего образования за рубежом для россиян довольно низкая — 78% опрошенных утверждают, что для них это не важно. Наибольшее значение это имеет для молодых людей 18-24 лет (31%). Также молодые люди чаще сообщают о наличии знакомых, друзей и родственников, получивших высшее образование за рубежом — 18-24 (40%) и 25-34 лет (48%). Всего у 33% россиян есть такие знакомые.

Источник: ВЦИОМ