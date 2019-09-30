30.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

74% россиян не задумывались об отправке детей на учебу в зарубежные страны

16:41 30.09.2019 Фото: pixabay.com
0

При этом более трети молодых Россиян мечтают получать высшее образование за границей.

74% россиян не задумывались об отправке детей на учебу в зарубежные страны
Получение высшего образования

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, как россияне оценивают российское и зарубежное высшее образование.

Высоко оценивают качество отечественного высшего образования 18-24-летние респонденты (33%), в то время как люди старшего возраста более скептичны — низкие оценки качеству высшего образования в России дают граждане 45-59 (29%) и от 60 лет (31%). Высшее образование в России наши соотечественники оценивают преимущественно как среднее (39%). Среди всех опрошенных высокие оценки дали 22% респондентов, а низкие — 29%.

За рубежом высшее образование такое же, как и в России, — считает четверть россиян (26%). Еще треть уверены, что за границей образование лучше (27%), преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (52%). Каждый десятый придерживается обратного мнения (11%). При этом значительная часть опрошенных затруднились сравнить высшее образование в России и за рубежом (36%).

Большинство россиян не задумывались о том, чтобы отправить своих детей или внуков получать высшее образование за границей (74%), особенно люди в возрасте 45-59 лет (80%) и старше 60 лет (84%). Рассматривали такую возможность респонденты 18-24 (35%) и 25-34 лет (41%).

Важность получения детьми и внуками высшего образования за рубежом для россиян довольно низкая — 78% опрошенных утверждают, что для них это не важно. Наибольшее значение это имеет для молодых людей 18-24 лет (31%). Также молодые люди чаще сообщают о наличии знакомых, друзей и родственников, получивших высшее образование за рубежом — 18-24 (40%) и 25-34 лет (48%). Всего у 33% россиян есть такие знакомые.

Источник: ВЦИОМ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А где вы получали высшее образование?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Изучить видеозаписи по делу актера Устинова согласился суд
17:30 30-09-2019
Изучить видеозаписи по делу актера Устинова согласился суд
БердскОпасные квадратные вырубки нужны для проверки качества асфальта на улице Лунной в Бердске
17:15 30-09-2019
Опасные квадратные вырубки нужны для проверки качества асфальта на улице Лунной в Бердске
Очередной фейк: российский спецназ не высаживался в Норвегии
17:00 30-09-2019
Очередной фейк: российский спецназ не высаживался в Норвегии
SOS: водитель на ВАЗе грабит АЗС "Газпрома" в Новосибирской области
16:56 30-09-2019
SOS: водитель на ВАЗе грабит АЗС
10 советов, как выбрать идеальную сумку для учебы и работы
16:46 30-09-2019
10 советов, как выбрать идеальную сумку для учебы и работы
Бердск68 литров незаконной водки и коньяка обнаружила в частном секторе МК "Сибиряк" и киоске полиция Бердска
16:45 30-09-2019
68 литров незаконной водки и коньяка обнаружила в частном секторе МК
Работы на кладбище: что нужно успеть до наступления зимы
16:41 30-09-2019
Работы на кладбище: что нужно успеть до наступления зимы
74% россиян не задумывались об отправке детей на учебу в зарубежные страны
16:41 30-09-2019
74% россиян не задумывались об отправке детей на учебу в зарубежные страны
Подростки петардами взорвали собаку с двумя щенками в Башкирии 1
16:30 30-09-2019
Подростки петардами взорвали собаку с двумя щенками в Башкирии
Лакомства прямиком из Крыма
16:24 30-09-2019
Лакомства прямиком из Крыма