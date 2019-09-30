Сними меня: 2854 рубля в среднем стоит фотосессия

Профессиональная фотосессия

Вашему вниманию представлены данные о том, как часто россияне пользуются услугами профессионального фотографа и о какой фотосессии мечтают наши сограждане.

Популярность профессиональной фотосъемки

Четверть россиян в последние год-два обращались к услугам профессионального фотографа (24%). Преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга (30%) и городов-миллионников (28%). Для большинства из опрошенных это был единичный случай обращения к специалисту за данный период (16%). Почти каждый десятый респондент пользуется услугами фотографа чаще, чем раз в год-два (8%).

Однако большинство россиян заявили, что за услугами фотографа в последние два года не обращались (76%). Чаще всего об этом говорили женщины (79%) и люди старше 60 лет (88%).

Топ востребованных фотоуслуг и их стоимость

Самым популярным форматом профессиональной фотосессии среди россиян является съемка на документы (60%). Также четверть россиян принимали участие в семейной фотосессии (22%), еще одна пятая присутствовали на съемке мероприятий (18%). Только один из десяти россиян заказывал индивидуальную фотосессию (10%) или участвовал в съемке по работе (12%).

Россияне, которые обращались в последние два года к фотографу, обычно пользовались платными услугами профессионального специалиста (77%). В среднем последняя фотосессия стоила россиянам 2854 рубля. При этом женщины в среднем платили больше, чем мужчины (3486 vs 2255 рублей). При этом половина опрошенных потратили на последнюю съемку меньше 350 рублей, учитывая, что чаще всего россияне фотографируются для документов. Для каждого десятого, принявшего участие в профессиональной фотосессии в последнее время, она была сделана в подарок или бесплатной (11%).

Идеальная фотосессия в глазах россиян

При возможности обращения к услугам профессионального фотографа россияне предпочтут фотосессию на природе (36%), преимущественно жители сел (43%). Съемку в студии предпочли бы только 5% сограждан, преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (14%). Для большинства опрошенных формат фотосъемки не имеет значения (57%). В целом практически каждый россиянин был бы не против поучаствовать в фотосъемке (96%). При этом пол профессионального фотографа не имеет значения для россиян (86%), хотя некоторые молодые люди 18-24 лет предпочли бы сниматься у фотографа-женщины (15%).

Говоря о тематике возможной будущей фотосессии респонденты чаще всего отмечают, что хотели бы организовать фотоссесию с семьей и родными (13%). Наиболее предпочтительной такую тематику считают 25-34-летние граждане (17%). Следующей по популярности идёт съемка на природе (9%). Также россияне были бы не против запечатлеть на снимках празднование дня рождения (5%), торжественное мероприятие (4%), свадьбу (3%), юбилей (3%), Новый год или Рождество (3%), а также иметь фотографии из отпуска (3%). Однако почти половина россиян не задумывались о том, по какому поводу они хотели бы провести профессиональную фотосессию (46%), среди них преобладают мужчины (54%) и люди старше 60 лет (54%).

Источник: ВЦИОМ