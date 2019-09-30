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Недвижимость / Общество

В среднем на 17 лет берут ипотеку в России

16:20 30.09.2019 Фото: pixabay.com
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Средний срок взятия ипотечного кредита вырос на 3 года, по сравнению с данными взятыми за 2018 год. Рост среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые стараются «продать» клиенту более дорогой объект недвижимости.

В среднем на 17 лет берут ипотеку в России
Срок ипотеки 14 лет в России

Россияне в настоящий момент берут ипотечный кредит в среднем на 17 лет, при этом в начале 2018 года средний срок кредита составлял 14 лет.

Эксперты пояснили, что рост среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются «продать» клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, получить которую заемщик может только при увеличении срока кредита.

На этом фоне средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости по итогам августа составила 2,5 миллиона рублей, что больше показателя за аналогичный период 2018 года на 10%. Аналитики подчеркивают, что на сумму кредита влияет и снижение ключевой ставки, вслед за которой банкиры снижают процентные ставки.

«При снижении суммы процентных платежей в ежемесячном платеже по кредиту клиент может претендовать на получение более высокой суммы кредита. Если прогнозы аналитиков по дальнейшему снижению ключевой ставки сбудутся, то, скорее всего, к концу года можно будет ожидать дальнейшего роста средней суммы ипотечного кредита», — указывают в бюро кредитных историй.

При этом сумма ежемесячного платежа по вновь получаемым ипотечным кредитам растет. Так, с начала 2018 года по август текущего года этот показатель вырос в целом по стране на 12% — до 28 тысяч рублей.

Источник: Агенство Экономической Информации ПРАЙМ

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