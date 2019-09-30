80 децибелов: в чем опасность проводных и беспроводных наушников?

Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на «комфортной громкости.

Опасность использования наушников

Беспроводные и проводные наушники можно использовать не более двух-трех часов в день, при этом уровень громкости не должен достигать критической отметки в 80 дБ. Такой рекомендацией поделился врач-сурдолог, оториноларинголог, специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» ФМБА России Антон Мачалов в День отоларинголога, который отмечают в России в воскресенье.

«Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух. Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на «комфортной громкости», — рассказал он.

Кроме того, эксперт посоветовал реже находиться в шумных местах, чтобы избежать длительного воздействия громких звуков на органы слуха, а также использовать индивидуальные средства защиты. Мачалов напомнил о необходимости контролировать состояние слуха раз в год при наличии жалоб.

Источник: ТАСС