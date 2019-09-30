Как замедлить старение: человек стареет с 15 лет

Геронтолог рассказал, как замедлить старение

Диетологи сегодня не только помогают пациентам поддерживать стройную фигуру, но и активно советуют чудодейственные продукты, способные отсрочить старение. Например, они предложили сосредоточиться на антиоксидантах: пить зеленый чай, есть облепиху, потреблять кисломолочные продукты. «Вечерняя Москва» решила выяснить, что на самом деле влияет на старение, когда оно начинается и как замедлить его процесс. Об этом рассказал кандидат биологических наук, геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев.

— Этому вопросу будет посвящен целый форум в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии, который называется «Продуктивное долголетие: доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез». В чем изюминка, суть этого форума? Решение проблемы старения очень сложное, и желательно, чтобы за нее взялась команда людей самых разных специальностей: социологи, психологи, биологи, химики, физики и другие. Когда они объединятся, многое прояснится.

— Что можно сделать на данном этапе, когда такой команды еще нет?

— Что такое старение в принципе? Его все видят, но никто не понимает. Из опыта, который есть у человечества, оказывается, что наиболее эффективные средства связаны с поднятием защитных систем организма. Мы очень ранимые, нас очень легко сломать, и поэтому природа вложила в нас огромное количество защитных систем — их нужно знать, им нужно помогать. Но как? Сегодня уже есть определенные средства, но их необходимо тщательно изучать, в том числе их дозировки и методы применения, а сделано это плохо — клинического опыта практически нет. Потому что врачей-геронтологов мало, их никто не учит, никто не готовит, а ведь без профильных знаний решить многие проблемы, связанные со старением, практически невозможно. Например, многие из нас больше всего боятся, что с возрастом начнет хуже работать мозг. Значит, необходимо следить за адекватным его кровообращением, питанием, а выстроить этот баланс сможет только узкий специалист.

— С какого возраста запускаются процессы старения?

— Очень рано — лет с 15, а то еще и до этого. Видимые изменения начинаются примерно с 30 лет, когда у женщин, к примеру, появляются первые морщинки — кожа теряет эластичность. В более раннем возрасте процесс тоже идет, но он менее заметен, помощь организму не так эффективна, потому что системы и так хорошо работают, а вот после 30 такая поддержка уже становится ощутима. Конечно, желательно, чтобы осуществлялась она под контролем мудрых врачей. Безусловно, важно, как питается человек, не потребляет ли он плохие продукты. Нужно добавлять определенные микроэлементы, антиоксиданты, но соизмеримо с состоянием организма, которое определяет геронтолог. И, разумеется, все функции нашего тела должны работать, потому что именно так они сами себя восстанавливают. Если вы занимаетесь умственной деятельностью — активно работает и самоисцеляется мозг. Также, и когда мы спим, организм восстанавливается. Недавно видел у вас в газете материал, где красивая девушка говорит: «Сон — для слабаков». Это огромная ошибка. Все должно быть в меру, организм загнать очень легко, и когда человек стремится к какому-то рекорду, часто за этим следуют неприятные последствия. Скажу банальную вещь: свое тело надо любить. Оно дано вам природой, это уникальное образование, ухаживать за ним нужно, как за любимой машиной, вовремя убирать неполадки, иначе все пойдет вразнос.

— Какие первые признаки старения?

— Все очень индивидуально, каждый организм старится по-своему. В этом, кстати, причина того, что никогда не появится никакой волшебной таблетки от старости, которая подходит всем. Важно определить слабую точку — именно на нее придется первый удар. У кого-то это суставы, у кого-то мозг.

— Кто старится быстрее? Мужчины или женщины?

— Опять же в среднем женщины начинают раньше — примерно с 20 лет, мужчины — с 30. Зато потом стареть они начинают быстрее, и к 50 годам мы видим, что мужчины становятся куда более хрупкими, старыми, чем их спутницы. Поэтому и умирают раньше. Хотя тому есть много причин. Дело в том, что в человеческом теле есть два начала: одно — постоянное изменение и совершенствование, другое — сохранение базовых ценностей, которые уже получены. Женщины реализуют в себе сохранение, мужчины — совершенствование. Так что не нужно удивляться, что женщина начала стареть раньше, — мужчина ее догонит, и все усреднится.

Источник: vm.ru