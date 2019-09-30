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Здоровье / Общество

Женская линия: Какие заболевания предаются от матери к дочери?

16:09 30.09.2019 Фото: pixabay.com
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Остеопороз. Глаукома. Мигрень. Болезни сердца и диабет. Рак молочной железы и яичников. 

Женская линия: Какие заболевания предаются от матери к дочери?
Заболевания, передающиеся по женской линии

Специалисты назвали заболевания, высокий риск которых связан с наследованием определенных генетических вариаций по женской семейной линии. Поэтому важно знать, чем болела не только мама, но и бабушка, и другие родственницы.

Остеопороз. При данном заболевании разрушительный процесс затрагивает соединительные ткани, делает кости более хрупкими, подверженными ломкости. В основном жертвы остеопороза – это женщины, достигшие 65-летнего возраста. Если остеопороз был у матери, он с большой вероятностью может возникнуть и у дочери.

Мигрень. Склонность к мигрени связана со специфической активностью сосудов головного мозга, которая в свою очередь обусловливается генетикой. Избежать наследственной мигрени может помочь строго соблюдение правил здорового образа жизни – отказ от сигарет и алкоголя, строгий контроль потребляемого кофеина и защита от стрессов.

Глаукома. Медленно развиваясь после 50 лет, глаукома может стать причиной полной потери зрения. Женщинам, чьи матери или другие родственницы по женской линии страдали глаукомы, нужно регулярно проходить осмотры у офтальмолога. У них заболевание развивается гораздо чаще, чем у мужчин.

Болезни сердца и диабет. Смертность женщин чаще от последствий болезней сердца и диабета второго типа очень высока. Не в последнюю очередь потому что существуют генетические факторы, влияющие на развитие этих болезней. В частности, женщины наследуют от матерей определенный тип жироотложения: если жир откладывается по типу фигуры «яблоко», риск развития сердечных нарушений и диабета повышается.

Рак молочной железы и яичников. Специфическая и наследуемая в семье по женской линии мутация генов (такая же, как у Анджелины Джоли) является одной из причин появления рака молочной железы и яичников. При наличии этих типов рака у родственниц женщинам необходимо регулярно обследоваться.

Источник: МЕДИКФОРУМ

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