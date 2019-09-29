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Смертельные ДТП: два пешехода за сутки погибли под колесами на дорогах Новосибирской области

11:49 29.09.2019 Фото: pixnio.com
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В Советском районе Mercedes-Benz сбил 82-летнего мужчину, который скончался в больнице. В Болотном погиб 78-летний пешеход.

Смертельные ДТП: два пешехода за сутки погибли под колесами на дорогах Новосибирской области
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства двух смертельных ДТП

28 сентября в 19.10 в городе Болотном 33-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем «ВАЗ 21114», у дома № 46 по улице Коммунистической совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате происшествия 78-летний житель города Болотного был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался, сообщает ГУ МВД по НСО.

В этот же день в 19.40 в Советском районе города Новосибирска 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес», двигался по улице Лесосечной и у дома № 8/2 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП 82-летний житель Советского района был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортных происшествий. По данным фактам проводятся доследственные проверки.

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