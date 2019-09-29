РПЦ: вместо просмотра порно и рукоблудия молодым людям нужно жениться

В Русской православной церкви посоветовали молодым людям, которые тратят время на просмотр порнографии и рукоблудие, сосредоточиться на семейной жизни, пишет Интерфакс.
Эти грехи происходят, как правило, из-за того, что человек не ведет полноценную семейную жизнь, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», отвечая на вопрос одного из зрителей.
По мнению иерарха, для того, чтобы от этих грехов избавиться, «самое правильное — создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу». «Я очень искренне этого вам желаю», — сказал он.
Но с другой стороны, а как же ответственность? Ведь жениться - это значит семья и ответственность, а какая может быть ответственность в 15 лет???
Но митрополит в силу своего положения, конечно, не в курсе таких особенностей реальной семейной жизни. Религиозные функционеры откуда-то в курсе другого. Например хорошо знают и озвучивают текущие цены на проституток.