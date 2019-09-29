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РПЦ: вместо просмотра порно и рукоблудия молодым людям нужно жениться

11:55 29.09.2019 Фото: pixabay.com
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Эти грехи происходят, как правило, из-за того, что человек не ведет полноценную семейную жизнь, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

РПЦ: вместо просмотра порно и рукоблудия молодым людям нужно жениться
В семейной жизни не до порно
Сюжет: Православные обряды
РПЦ: вместо просмотра порно и рукоблудия молодым людям нужно жениться

РПЦ: вместо просмотра порно и рукоблудия молодым людям нужно женитьсяВоздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующиеЕщё 7 новостей

В Русской православной церкви посоветовали молодым людям, которые тратят время на просмотр порнографии и рукоблудие, сосредоточиться на семейной жизни, пишет Интерфакс. 

Эти грехи происходят, как правило, из-за того, что человек не ведет полноценную семейную жизнь, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», отвечая на вопрос одного из зрителей.

По мнению иерарха, для того, чтобы от этих грехов избавиться, «самое правильное — создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу». «Я очень искренне этого вам желаю», — сказал он.

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От редакции

А вы смотрели порно хотя бы раз в жизни?

Аноним, 29 сентября 2019 16:19
с одной стороны не зря раньше нормой было жениться в 14-15 лет.
Но с другой стороны, а как же ответственность? Ведь жениться - это значит семья и ответственность, а какая может быть ответственность в 15 лет???
Аноним, 29 сентября 2019 16:40
Вообще всё строго наоборот: именно после женитьбы начинается и порно и рукоблудие и вот это всё. Др женитьбы смысла нет - потому что есть много девушек - хороших и разных )))

Но митрополит в силу своего положения, конечно, не в курсе таких особенностей реальной семейной жизни. Религиозные функционеры откуда-то в курсе другого. Например хорошо знают и озвучивают текущие цены на проституток.

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