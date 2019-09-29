Китайцы сделали клон CR-V под названием Honda Breeze

Обновленный кроссовер

На российском рынке Honda снизила активность до минимума и продает лишь две модели американской сборки. Другое дело Китай! Там компания успешно развивает «двойной» подход в формировании модельного ряда: многие модели продаются сразу в двух разновидностях под разными именами. Это маленькие паркетники Vezel и XR-V, дешевые седанчики City и Greiz, минивэны Odyssey и Elysion, крупные кроссоверы Avancier и UR-V. Даже Honda Accord в КНР с недавних пор имеет альтер эго под возрожденным именем Inspire. Теперь такой клон появился и у паркетника Honda CR-V — он называется Breeze.

Дело в том, что у Хонды в Китае есть два совместных предприятия, и оба, естественно, желают урвать свой кусок пирога. Но вместо того, чтобы разделить их круг обязанностей, японцы приняли стратегию клонирования. Вот и новый Breeze будет выпускать СП GAC Honda, тогда как CR-V — продукция фирмы Dongfeng Honda.

От исходника Breeze отличается, прежде всего, дизайном. Новый передок со светодиодными фарами в стиле Аккорда получился удачным. Также изменено оформление кормы, появились иные накладки на дверях и новые колеса. Переделанное оперение увеличило габаритную длину на 48 мм (до 4634 мм), а ширина и высота не изменились. Интерьер пока скрыт за тонированными стеклами, но там ожидается похожий объем переделок.

По технической части Honda Brezze и CR-V практически идентичны. Обе модели в Китае предложены в двух версиях. Первая под названием Sport Turbo имеет бензиновый турбомотор 1.5 (193 л.с.) с вариатором, хотя CR-V бывает и с «механикой». Вторая называется Sport Hybrid и оснащена силовой установкой i-MMD с двухлитровым атмосферником и электродвигателем. Коробки передач здесь нет, колеса почти всегда вращает электромотор, а ДВС работает в режиме генератора и только на высокой скорости подключается к ведущим колесам напрямую. Пиковая мощность гибрида — 215 л.с., но он в Китае может иметь только передний привод (машины с турбомотором бывают и полноприводными).

Honda Breeze выйдет на рынок Китая до конца года и будет стоить ориентировочно от 25 тысяч долларов. С этой же отметки здесь начинаются цены на CR-V с вариатором (трехпедальная версия, понятно, дешевле). А какой из двух кроссоверов больше приглянулся вам?

Источник: АВТО РЕВЮ