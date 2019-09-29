29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Если ваши зубы гнилые, то ваш организм не блещет здоровьем

19:56 29.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Состояние зубов может о многом рассказать: каким болезням подвержен организм и к чему предрасположен.

Если ваши зубы гнилые, то ваш организм не блещет здоровьем
О чем расскажут зубы

Исследователи из Университета Коннектикута выяснили, что одним из важнейших показателей здоровья человека является состояние зубов и полости рта в целом.

Как передает Medicalxpress, например, периодонтит может спровоцировать появления сердечно-сосудистых недугов и диабета. Дело в том, что из полости рта опасные бактерии могут легко попадать в кровоток, а оттуда уже распространяться по организму в другие органы.

Особенно подвержены таким рискам пожилые люди. По данным американских исследователей, пенсионеры страдают от кариеса в два раза чаще, чем молодежь. Также сообщается, что в США около 64% пожилых людей страдают от периодонтита.

Как отметил профессор Патрик Колл, даже чистка зубов может быть небезопасным процессом, если у человека плохая гигиена полости рта. В последнем случае бактерии также могут проникнуть в кровоток.
Источник:Российская Газета

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы следите за состоянием своих зубов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На вопрос "Сколько раз оставлять заявки?", мне в УК отвечают - "До декабря звонить будете!" 4
20:29 29-09-2019
На вопрос
Есть ли у вас шизофрения?
20:02 29-09-2019
Есть ли у вас шизофрения?
Китайцы сделали клон CR-V под названием Honda Breeze
19:59 29-09-2019
Китайцы сделали клон CR-V под названием Honda Breeze
Если ваши зубы гнилые, то ваш организм не блещет здоровьем
19:56 29-09-2019
Если ваши зубы гнилые, то ваш организм не блещет здоровьем
Опасность: Чайные пакетики содержат микрочастицы пластика
19:52 29-09-2019
Опасность: Чайные пакетики содержат микрочастицы пластика
Как защитить себя от заражения бешенством? 1
19:49 29-09-2019
Как защитить себя от заражения бешенством?
Школьник может стать программистом в 16 лет
19:37 29-09-2019
Школьник может стать программистом в 16 лет
РПЦ: вместо просмотра порно и рукоблудия молодым людям нужно жениться 10
11:55 29-09-2019
РПЦ: вместо просмотра порно и рукоблудия молодым людям нужно жениться
Смертельные ДТП: два пешехода за сутки погибли под колесами на дорогах Новосибирской области
11:49 29-09-2019
Смертельные ДТП: два пешехода за сутки погибли под колесами на дорогах Новосибирской области
Умер Марк Захаров 2
21:28 28-09-2019
Умер Марк Захаров