Школьник может стать программистом в 16 лет

Яндекс.Лицей работает почти на 300 площадках в 127 российских городах: в Пензе, Перми, Липецке и других. Обучение программированию для всех детей бесплатное.

Яндекс.Лицей работает в рамках нацпроекта «Образование»

Стать программистом в 16 лет? Самому зарабатывать, не «проседая» по учебе? Создавать мобильные приложения и параллельно готовиться к ЕГЭ? Почему бы и нет: старшеклассники из Пензы — Леша Медведев и Саша Харламов — такие задачки решают на «раз-два».

Стать программистом в 16 лет? Самому зарабатывать, не «проседая» по учебе? Создавать мобильные приложения и параллельно готовиться к ЕГЭ? Почему бы и нет: старшеклассники из Пензы — Леша Медведев и Саша Харламов — такие задачки решают на «раз-два».

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Ребята заболели программированием еще в 6-7 классе: началось все, как обычно, с компьютерной игры.

— В двенадцать лет я очень любил «резаться» в Minecraft на телефоне и узнал, что для него можно создавать разные скрипты. Скрипт — это такое дополнение к игре, — объясняет Саша. — В нее можно включить нового персонажа или «прокачать» уже существующего героя.

И уже через год Саша разработал первое «взрослое» приложение для Android — мобильный учебник о том, как делать скрипты для любимой игры.

Его скачали почти 10 тысяч пользователей. И Саша со смехом признается, что до сих пор не может побить этот рекорд. После скриптов для игрушек начались проекты посерьезнее — в восьмом классе по совету учителя информатики парень поступил в Яндекс.Лицей.

Обучение для всех детей бесплатное. За два года ребята становятся настоящими программистами, «работают» на языке Python, фрилансят, создают собственные проекты и зарабатывают в 16-17 лет порой даже больше родителей.

К примеру, Саша вместе с другом Русланом Шафеевым придумал и создал оригинальную карточную игру для «Алисы» — голосового помощника Яндекса. За нее ребята получили премию 100 тысяч рублей. На что потратят приз?

«На продвижение своего проекта — приложения для Android, помогающего изучать языки. Пользователь будет получать по два-три слова в день и запоминать их через игры». А если проект не пойдет? «Тогда поеду мир посмотреть», — улыбается школьник. Разработка приложения сейчас занимает почти все его время. Выдается свободная минута? Саша прямо на бумаге рисует прототипы. А вечером, придя домой после школы или тренировки по легкой атлетике, садится за компьютер писать код.

История Леши Медведева — еще интереснее. Про Яндекс.Лицей школьник тоже узнал от учителя информатики, поступил два года назад, в девятом классе.

«Когда мы изучали веб-разработку в «Лицее», финальным проектом было создание социальной сети», — рассказывает выпускник.

Сегодня Леша учится в 11 классе, работает на фрилансе, получая до 20 тысяч рублей за проект. В основном это веб-разработка: сайты и интернет-страницы. Заработанные деньги не тратит.

«Они — моя финансовая подушка. Если что, продержит какое-то время на плаву, а в дальнейшем планирую инвестировать накопления в свои проекты». Сейчас их у Леши как минимум два. Первый — нейросеть, предсказывающая курс валют с точностью до 70%. Второй проект придумали вместе с товарищем по «Лицею» Павлом Соломатиным — новый язык программирования: «Python сейчас, наверное, самый классный язык, но мы считаем, что можно еще лучше». Закончить создание нового языка товарищи планируют в ближайшие 5 лет — все-таки трудоемкая работа.

Как школьник успевает работать и учиться? «На школу уходит по 8-9 часов в день, но остается около 4 часов, в которые я могу спокойно поработать», — признается Леша. Параллельно идет подготовка к ЕГЭ и домашние задания. Программирование Леша считает одним из самых востребованных занятий в ближайшие годы. Куда поступать после школы, пока не выбрал.

На вопрос про отдых парень улыбается и спокойно отвечает: «Есть 3 часа в неделю на тренажерный зал и, конечно, бывают дни, когда просто разрешаю себе не работать. Не считая ЕГЭ, почти все как у взрослых».

Кстати, сегодня Яндекс.Лицей работает почти на 300 площадках в 127 российских городах: в Пензе, Перми, Липецке и других. Обучение программированию для всех детей бесплатное. Главное — сдать тест на умение логически мыслить и поступить. Принимаются ребята, начиная с 8 класса. Все расходы по помещению, оборудованию, зарплатам преподавателей берет на себя регион. А технологическая компания дает подвинутую образовательную программу, методическую поддержку и обучает учителей.

«Мы стараемся брать мотивированных ребят. С ними классно работать»,- говорит опытный программист и преподаватель Яндекс.Лицея в Пензе Артем Рудаковский. Его стиль преподавания отличается от школьного кардинально: никто никого не заставляет, все только на интересе к «айти» и мотивации. У преподавателя и учеников есть даже общий чат во «ВКонтакте», где можно обсудить задачи и попросить помощи.

Программа для юных айтишников рассчитана на два года. Первый год школьники осваивают язык Python, а на втором — основы промышленного программирования. В большинстве городов занятия проходят после 15:00 на базе технопарков и школ. Кроме того, в 18 городах Яндекс.Лицей работает в рамках нацпроекта «Образование» на базе детских учебных центров «IT-куб».

Источник: РГ