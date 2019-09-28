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Соседи очумели: стереосистему с конским ржанием на всю мощь включает с утра житель многоэтажки в Нижнем Новгороде

14:52 28.09.2019 Фото: pixabay.com
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С 5 до 9 вечера в будни и с 11 утра до 11 ночи в выходные, вот расписание по которому весь дом содрогается от так называемой «лошадиной песни». И так длится два года.

Соседи очумели: стереосистему с конским ржанием на всю мощь включает с утра житель многоэтажки в Нижнем Новгороде
Уже второй год пошел, как жить спокойно соседям не дает конское ржание

Любитель лошадиных голосов поселился в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода. Каждое утро как по расписанию он включает на полную мощность стереосистему со звуками конского ржания. На просьбы соседей сделать тише — не реагирует. Ни полиция, ни штрафы мужчину не пугают.

Что делать, если в подъезде поселился конь? Именно такую загадку пришлось разгадывать жильцам одного из домов по по улице Березовской в Нижнем Новгороде. Уже второй год пошел, как жить спокойно соседям не дает конское ржание.
С 5 до 9 вечера в будни и с 11 утра до 11 ночи в выходные, вот расписание по которому весь дом содрогается от так называемой «лошадиной песни».

Ржание за закрытой дверью. Ощущение, что за дверью находится настоящий конь, над которым издеваются, но соседи спешат сообщить — это стереосистема, а сосед издевается не над конем, а над ними.

«В шесть утра просыпаемся, топаем, как лошади, как он говорит и до девяти утра ему мешаем спать. Мы с мужем просыпаемся на работу, мои дети собираются в детский сад, в семь часов мы все выходим, то есть спи спокойно», — говорит жительница дома Елена Шмелева.

Все попытки разрешить конфликт заканчиваются неудачей, а часто и рукоприкладством со стороны громкого соседа.

«Мы уже устали с ним общаться, я знаете, как-то не выдержала здесь вот стояла и говорю, ну надо же идиот, он подошел мне, как дал по щеке, он распускает руки», — говорит соседка Алевтина Шалфеева.

Полицейские и участковый здесь частые гости, были даже суды.

«Я пыталась с сыном пообщаться, он просто не стал разговаривать. Я связывалась с супругой его, она сказала, что если вы его огородите, я буду только рада», — сказала старшая по дому Галина Седикова.

А это та самая квартира, к жильцам которой у любителя коней претензии. Сейчас около восьми часов вечера, находиться здесь практически невозможно, ржание доносится почти из каждого угла.

Не с первой попытки, но нам удалось достучаться до громкого соседа.

«То, что здесь происходит, это конкурс тупой и еще тупее, когда я полтора года подряд пытаюсь рассказывать одно и то же, я чувствую себя председателем жюри на этом конкурсе, понимаете?».

Спустя примерно полчаса полицейские повторили нашу попытку пообщаться с мужчиной.

Душераздирающие звуки прекратились, конь стих, правда всего на час, а далее та же песня зазвучала с новой силой, а ночью ее сменили громкие стуки, обратите внимание на время съемки.

«В 2019 году сотрудниками полиции в отношении данного гражданина составлено три протокола, судом было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей», — говорит старший специалист ОСМИ УМВД России по Нижнему Новгороду Анастасия Млявых.

По новому обращению соседей полицейские начали проверку, после которой примут решение, но соседи настаивают, мужчина нуждается в психиатрической помощи и может представлять опасность для себя и окружающих.

«Как правило, освидетельствование проводится добровольно, но может быть произведено без его согласия, если есть согласие его законного представителя. Пункт А «непосредственная опасность» принимается расчет психиатром по заявлению, в принципе соседи, жители подъезда где живет этот товарищ, имеют юридическое право подать это заявление», — пояснил главный врач ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница №1 города Нижнего Новгорода» Юрий Сучков.

Чем же закончится лошадиная история — вопрос пока открытый.

Источник: Вести.ру

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От редакции

Вас чем изводят соседи?

Егор, 28 сентября 2019 14:57
А вы его дустом не пробовали ?
Аноним, 28 сентября 2019 17:24
А дверь запенить и автоматы выключить - не судьба?
Значит не сильно достал.
Аноним, 28 сентября 2019 17:38
Бред какой-то, нет желания действовать, больше побалоболить любят, по тв выступить, для таких выхода из таких ситуаций тысячи лет назад изобрели способ - «тёмная»

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