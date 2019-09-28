Без паники, жители Бердска: если вы пошли в лес по грибы и заблудились, что делать?

МЧС советует: место для ночлега должно быть высоким и сухим, лучше у большого дерева. 16 грибников искали в 2019 году спасатели Новосибирской области.

Не стоит ходить по лесу в одиночку и не забираться совсем в глушь — ходите там, где берет сотовая связь, чтобы у вас всегда была связь с внешним миром

Осень – разгар грибного сезона, в это время работы у сотрудников спасательной службы прибавляется: грибники ищут грибы, а спасатели – пропавших грибников. Как правило, пропавшие в лесу люди – пенсионного возраста. Выбираясь за грибами не в первый раз, они уверены, что знают близлежащие грибные места «как свои пять пальцев». Однако практика показывает, что заблудиться в лесу может не только грибник – новичок из города, но и человек, проживший всю жизнь в лесных краях.

Для того чтобы не заблудиться в лесу достаточно знать простые правила безопасности.

К походу в лес надо подготовиться заранее. Собираясь в лес, непременно предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться. Обязательно послушайте прогноз погоды. Будет разумно отложить поход в лес, если погодные условия неблагоприятны для похода. Всегда имейте при себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания. Захватите с собой нож, спички и часы — они помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, которые могут обостриться, то без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.

Если вы не хотите заблудиться в лесу, одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не найти, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Одежда должна закрывать как можно больше участков вашего тела. Это убережет вас от порезов, царапин и от укусов насекомых. Не стоит ходить по лесу в одиночку и не забираться совсем в глушь — ходите там, где берет сотовая связь, чтобы у вас всегда была связь с внешним миром. По возможности запоминайте на пути как можно больше предметов: необычные деревья, камни, водоемы и т. д. Это значительно облегчит вам обратную дорогу.

Если все же Вы заблудились, не паникуйте. Остановитесь и подумайте — откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки и ориентиры: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров) По возможности заберитесь на высокое дерево, чтобы осмотреться — нет ли рядом деревни или реки.

Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами единой службы спасения по телефонам: 112 или 101. Ожидая спасателей, оставайтесь на одном месте, разведите костер, по дыму которого вас будет проще обнаружить.

При самостоятельном поиске маршрута выбирайте для движения линию электропередач, железную дорогу, газопровод или реку — они в конечном итоге приведут вас к людям.

Если же время подошло к ночи, а вы все еще блуждаете по лесу, займитесь организацией ночлега — передвижения в темное время суток могу обернуться травмами. Место для ночлега должно быть высоким и сухим, лучше у большого дерева. Разведите костер и старайтесь поддерживать его всю ночь, так поисковикам легче будет сориентироваться.