В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Совет для тех, кто страдает. Если физическую работу воспринимать как занятие спортом, то работать становится легко и радостно.)
Я знаю совет: как воспринимать физическую работу, чтобы она была в радость!
Совет для тех, кто страдает.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Какой физической работой заняты вы?
Аноним, 28 сентября 2019 13:20
А если лёжа на диване представлять, что занимаешься спортом, то на душе легко и радостно!
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