28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Я знаю совет: как воспринимать физическую работу, чтобы она была в радость!

12:36 28.09.2019
1 1

 Совет для тех, кто страдает.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Совет для тех, кто страдает. Если физическую работу воспринимать как занятие спортом, то работать становится легко и радостно.)

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой физической работой заняты вы?

Аноним, 28 сентября 2019 13:20
А если лёжа на диване представлять, что занимаешься спортом, то на душе легко и радостно!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Без паники, жители Бердска: если вы пошли в лес по грибы и заблудились, что делать? 1
12:44 28-09-2019
Без паники, жители Бердска: если вы пошли в лес по грибы и заблудились, что делать?
Я знаю совет: как воспринимать физическую работу, чтобы она была в радость! 1
12:36 28-09-2019
Я знаю совет: как воспринимать физическую работу, чтобы она была в радость!
Пройдет ли через Бердск магистраль для скоростных электропоездов Новосибирск - Барнаул 1
12:26 28-09-2019
Пройдет ли через Бердск магистраль для скоростных электропоездов Новосибирск - Барнаул
Кремль: Россия не планирует воссоздавать Советский Союз 2
12:18 28-09-2019
Кремль: Россия не планирует воссоздавать Советский Союз
БердскЗапустить тепло во все 670 многоэтажек до 30 сентября пообещал вице-мэр Бердска 16
12:15 28-09-2019
Запустить тепло во все 670 многоэтажек до 30 сентября пообещал вице-мэр Бердска
БердскПосадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске 1
12:00 28-09-2019
Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
СК: Отравились ученики двух школ Новосибирска. Среди родителей паника 2
19:00 27-09-2019
СК: Отравились ученики двух школ Новосибирска. Среди родителей паника
БердскУшел и пропал без вести: Исчезнувшего пенсионера искали в Обском море водолазы из Бердска
18:47 27-09-2019
Ушел и пропал без вести: Исчезнувшего пенсионера искали в Обском море водолазы из Бердска
Серийного насильника с Алтая задержали на Кипре за нападение на женщину 2
18:45 27-09-2019
Серийного насильника с Алтая задержали на Кипре за нападение на женщину
Чудика с руками в крови забрала полиция с ул.Ленина 3
18:32 27-09-2019
Чудика с руками в крови забрала полиция с ул.Ленина