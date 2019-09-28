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Пройдет ли через Бердск магистраль для скоростных электропоездов Новосибирск — Барнаул

12:26 28.09.2019 Фото: pixabay.com
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В планах РЖД построить такую железную дорогу за 76 млрд рублей в 2019-2025 годах.

Пройдет ли через Бердск магистраль для скоростных электропоездов Новосибирск Барнаул
РЖД планируют построить скоростную железную дорогу между Новосибирском и Барнаулом

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривает возможность строительства магистрали для скоростных электропоездов между Новосибирском и Барнаулом, о необходимости создания которой ранее говорил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Соответствующий инвестиционный проект есть в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, сообщила в пятницу пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги в ответ на запрос ТАСС.

«Согласно долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 19 марта 2019 года №466-р, в сценарных условиях развития на период до 2025 года одним из инвестиционных проектов обозначен проект строительства скоростной магистрали на участке «Новосибирск — Барнаул», — говорится в сообщении.

Согласно инвестиционной программе РЖД на период 2019-2025 гг., по базовому сценарию стоимость проекта составляет 76 млрд рублей, при этом большая часть инвестиций — 53,2 млрд рублей — запланирована на 2022-2025 гг.

В настоящий момент электрички между Новосибирском и Барнаулом следуют с пересадкой пассажиров на станции Черепаново, общее время в пути составляет четыре часа. Если между городами начнет курсировать «Ласточка», время в пути сократится почти до трех часов и пересадка пассажиров не потребуется.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ранее в интервью ТАСС выразил мнение, что скоростное железнодорожное пассажирское сообщение необходимо развивать между Омском, Новосибирском и Кузбассом параллельно с грузовыми перевозками. При этом он отметил, что необходимо предусмотреть вторые скоростные пути для пассажирских поездов, чтобы не прерывать грузовое сообщение.

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От редакции

Хотели бы, чтобы прошла?

Аноним, 28 сентября 2019 13:27
Да Бердчанам фиолетово, останавливаться не будет!

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