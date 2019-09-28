У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
«Нет, таких планов нет», — сказал Песков РИА Новости.
Кремль: Россия не планирует воссоздавать Советский Союз
Ранее Михаил Саакашвили заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины.
У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.
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кончилось то покаление.
люди винтики сталина.
хоть и винтики да из стали на..
люди деньги..
такие важные.
а поглубже так все...бумажные.
смысл им саркавелам мучаться.
с бумаг стальной прес не получится.
этож надо так было обхезаться.
чтоб бумагой до крови изрезаться.
вот и ходит саак недосталенский.
толь грузин саркавел толь украинский.
толи нацик а толи европик.
коридоров ленинских попик.
сесер ему надо...то с голоду.
время вышло серпу и молоту.
и в париже спокойно живет.
ну а вы сесесеру хотели.
камунизму все ждали еще.
нет не будет уже камунизмы.
будет счет и за свет и за газ.
будет счет на цветенье отчизны.
будет счет за дорогу не раз.
будет счет на пасе и на воду.
будет счет на лихой куршавель.
и оплата счетов есть свобода.
и платить всю фигню наша цель.