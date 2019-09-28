Закрылись на замок от потока посетителей судебные приставы в Бердске

Судебный пристав по обеспечению порядка стоит на защите сотрудников отдела

Только в приемные дни могут беспрепятственно попасть на прием к судебным приставам жители Бердска.

— Раньше можно было прийти в любой день, и если твой судебный пристав находился на месте, то принимал тебя. Теперь на входе поставили дверь с замком и посадили охрану. И попасть на прием ты можешь только в приемные дни. С чем это все связано? — спросил Сергей Александрович.

Кодовый замок поставили, чтобы посетили не выбивали из графика работы судебных приставов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Федотов.

— Работа судебных приставов заключается не только в том, чтобы выслушивать приходящих граждан, но и принудительные какие-то меры предпринимать, и оформлять документы. Когда дверь нараспашку, люди приходят и их не выгонишь. Получается, что судебные приставы отрываются от работы, а затем вынуждены сидеть до позднего вечера, чтобы оформить документы, — отметил Александр Викторович.

Наличие охраны в отделе судебных приставов было необходимо уже давно — довольно часто происходили неприятные инциденты. Правда, до рукоприкладства дело не доходило, но оскорблений приходилось выслушивать достаточно. Раньше не хватало сотрудников для охраны — все были в судах заняты. Теперь выделили ставку судебного пристава по обеспечению порядка. Подобные нововведения в отделе судебных приставов происходят повсеместно, пояснил Федотов.

— Когда мне нужно попасть на прием к судебному приставу, приходится отпрашиваться с работы. Работаю я в Новосибирске, и поэтому отпрашиваюсь не на час-два, а на половину рабочего дня. Бердские приставы принимают два раза в неделю. Неужели никак нельзя увеличить время личного приема? — возмущалась бердчанка Елена Смирнова.

Распорядок работы отдела судебных приставов установлен по соответствующему приказу, пояснил Александр Федотов. Приемные дни — вторник и четверг. Во вторник судебные приставы принимают с 9.00 до 15.00, в четверг — с 14.00 до 18.00.

Дело в том, что помимо приема бердчан, судебным приставам приходится взыскивать долги. А в кабинетах, согласитесь, сделать это невозможно, приходится много ходить и ездить, объяснил Федотов. Поэтому для приема граждан и назначено время, когда судебный пристав ждет их в своем кабинете.

— Есть исключение — должников могут принять в любой рабочий день, если на месте пристав, с которым он работает, за исключением среды — это технический день, — отметил Федотов.