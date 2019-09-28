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Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске

12:00 28.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Активисты разработали новый проект для сквера «Мое солнышко». Любой бердчанин может посадить деревце в честь рождения сына или дочери на «Папиной аллее».

Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
Скоро в сквере «Мое солнышко» появится Папина аллея

Работу общественного совета по здравоохранению, созданного при горбольнице, за восемь месяцев текущего года заслушали на заседании Общественной палаты 25 сентября в Бердске.

Заседания общественников у главврача ЦГБ проводят раз в месяц, на встрече обсуждаются насущные вопросы, которые поступают от жителей города. Члены общественного совета по здравоохранению реализовали в горбольнице и некоторые проекты. Например, мероприятие «Нарисуй героев мультиков в детской больнице». В холле больницы появились две большие картины. В детской поликлинике провели выставку рисунков воспитанников художественной школы «Весна». А в стационаре для малышей организовали праздник «Больничный клоун». Другой проект — «Скажи доброе слово о докторе». Общественники собирают информацию о медсестрах и врачах, фотографируют и размещают материал в группе социальной сети Вконтакте. Начали с врачей педиатров, рассказала член общественного совета по здравоохранению Татьяна Журавлева.

— У нас уже сформирована программа проекта «Аллея отца». Лесхоз согласно дендропроекту предоставляет саженцы. Бердчанин, у которого родился сын или дочь, может позвонить в лесхоз, информация будет размещена в роддоме, заказать, что хочет посадить из представленного списка. Сотрудники лесхоза доставляют саженцы, и отец высаживает деревце. Кто будет ухаживать за этими саженцами, еще будем обговаривать. Евгений Анатольевич (мэр Бердска, — прим. ред.) предложил прекрасную идею: не платить за саженцы деньги, а принести макулатуру, — отметила Татьяна Журавлева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», идея создания паркового пространства на месте заброшенной рощи возле бердского роддома принадлежит активным общественникам. Ее поддержал глава города Евгений Шестернин. О создании парка «Лунного» в Микрорайоне мэр объявил накануне празднования Дня города в 2018 году. За месяц с небольшим зеленая зона превратилась в парк, соединившись со сквером у городского роддома дорожками. По дороге в роддом установлены деревянные фигуры и металлическая стела, символизирующая мать и дитя как единое целое. Нашлось здесь место и для скульптуры аиста, которого первоначально хотели установить около дома №2 по ул. Лунной. Уже осенью в зоне сквера начали высаживать саженцы деревьев согласно разработанному дендропроекту.

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От редакции

У вас есть свое дерево?

Аноним, 27 сентября 2019 20:01
Почему только возле роддома? Что больше деревья в Бердске некуда посадить? Весь Бердск лысый!

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