СК: Отравились ученики двух школ Новосибирска. Среди родителей паника

Прокуратура по сообщениям СМИ тоже организовала проверку. В школе №167 в связи с отравлением пришлось оказывать медицинскую помощь четырем 5-классникам. Не пришли на уроки из-за отравления и ученики школы №2.

СК расследует происшествие с детьми

В Новосибирске проводится проверка по сообщению об отравлении учеников школы в Октябрьском районе, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области в пятницу.

27 сентября следователем следственного отдела по Октябрьскому району Новосибирска регионального управления Следственного комитета организовано проведение процессуальной проверки по факту отравления учеников в двух школах города, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

-В данным момент следователи, совместно с участием представителей Роспотребнадзора по Новосибирской области выполняют необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», первыми об инциденте в школе сообщили новосибирские СМИ. Прокуратура тоже начала проверку.

-Прокурор Октябрьского района Новосибирска организовал проверку сообщений СМИ об отравлении детей в школе №167. По предварительным данным, сегодня четверым 5-классникам оказана медицинская помощь из-за плохого самочувствия (отравления). Прокуратура оценит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законность организации питания детей в образовательном учреждении, а также своевременность оказания медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, — рассказали в облпрокуратуре.

В школе №2, по предварительной информации, дети пришли домой с учебы в четверг, 26 сентября, и пожаловались на тошноту и боль в животе.

«Четыре человека с болями в животе, с рвотой и поносом обратились в медицинские учреждения. Один лежит в хирургии, другой — в инфекционном отделении, но диагноза, который бы подтверждал, что дети отравились именно в столовой, — пока нет. Они сдали анализы, ждем результаты. Все находится на контроле, состояние мониторим ежедневно. Конкретно претензий со стороны родителей и со стороны Роспотребнадзора к школе нет. Сегодня, во 2Г классе нет еще троих детей. Родители объясняют — идёт паника в родительских чатах, они не отправили своих детей в школу», — цитируют «Вести» директора школы №2 Нину Орлову.